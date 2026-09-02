Asignan equipo especial de la Dijín para investigar disparo contra oficina de procurador delegado ante la Corte

Un equipo élite de la Dijín de la Policía estará a cargo de investigar el trasfondo del impacto de una bala de pistola que apareció en el piso 26 de la sede principal de la Procuraduría General de la Nación, en el centro de Bogotá.

Lo delicado del caso es que el despacho en el que fue hallado el proyectil pertenece al procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien lleva varios procesos de alta importancia nacional.

Policía investiga un disparo con fusil en el piso 26 de la Procuraduría. El casquillo apareció en la oficina de un procurador delegado

SEMANA conoció que por esa situación fue que el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabría, actual director de la Dijín, ordenó asignar a un equipo de investigadores especializados para que se encargue de desenredar este nuevo hecho violento en Colombia.

La gravedad del hecho radica en que recientemente no se había registrado un ataque contra la sede principal de la Procuraduría, en Bogotá, el ente de control que se encarga de vigilar a los funcionarios públicos del país. Por esa razón, la Policía ha decidido asignar a expertos para que esclarezcan lo que hay detrás de este hecho.

Las primeras pesquisas

Esta revista pudo establecer que la Policía Nacional ya logró descartar que el impacto haya sido provocado por un francotirador o por un arma de largo alcance, como un fusil, teniendo en cuenta que el proyectil que apareció en el piso 26 de la Procuraduría sería el de una pistola.

Las autoridades también han asignado un equipo forense para que se encargue de esclarecer la trazabilidad de la bala, el lugar desde donde fue disparada y la forma en que terminó en el despacho del procurador Pedro Luis Bonilla.

Las primeras hipótesis de las autoridades se relacionan con un posible enfrentamiento ocurrido este fin de semana entre bandas de microtráfico que delinquen en el centro de Bogotá y que, al parecer, habrían provocado el impacto contra el edificio de la sede de la Procuraduría.

Por ahora, ni el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ni ningún delegado de la entidad se han pronunciado sobre esta grave situación que enciende las alarmas en el país.