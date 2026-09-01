Excandidato a la Contraloría General llega a la Procuraduría, ¿de quién se trata?

El excandidato a la Contraloría General de la República, Luis Enrique Abadía, anunció en su cuenta de X que llega a la Procuraduría General de la Nación, después de que Gregorio Eljach lo posesionara como nuevo procurador delegado para el seguimiento a los recursos del Sistema General de Regalías.
Hoy asumí un nuevo compromiso con Colombia.— Luis Enrique Abadía (@kikeabadiag) September 1, 2026
Ante el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, tomé posesión como Procurador Delegado para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías.
Agradezco a Dios y a mi Virgen del Carmen por guiar mi camino; a mi… pic.twitter.com/e6dc3cq4ai
Su llegada se dio tres semanas después de que el Congreso de la República eligió a Jorge Eliécer Laverde como nuevo contralor general. Abadía estuvo entre los favoritos para llegar a ese cargo junto al exvicecontralor Carlos Mario Zuluaga.
Con su llegada a la Procuraduría, Luis Enrique Abadía manifestó en su cuenta de X: “Asumo esta responsabilidad con humildad, honor y plena disposición de poner mi experiencia y capacidad de trabajo al servicio de la Procuraduría y del país. Seguir sirviendo a Colombia es un honor y una enorme responsabilidad”.
Abadía estuvo en la administración de Carlos Hernán Rodríguez como contralor delegado para la Gestión Pública, director del despacho del contralor general y jefe de unidades técnicas. Toda esa experiencia aportó para su llegada a la Procuraduría General.