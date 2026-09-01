Iris Marín por acto terrorista en Los Patios: “El derecho humanitario no se hizo para legitimar objetivos, sino para minimizar daños”

Iris Marín reaccionó al acto terrorista en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, en la noche de este 31 de agosto, en el que hasta ahora las autoridades reportan un fallecido y varios heridos.

Por ahora, se desconoce quién puede tener responsabilidades en estos acontecimientos. Sin embargo, las autoridades tienen claro que en la zona delinquen las células urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Terroristas activaron carro bomba en Los Patios, Norte de Santander: reportan un muerto y once heridos heridos

Ante los hechos, la defensora aseguró: “Bomba en Los Patios - Cúcuta. Una persona muerta, 11 heridas, incluyendo a un policía mutilado. El derecho humanitario no se hizo para legitimar objetivos, sino para minimizar daños, especialmente cuando estos son indiscriminados y afectan a personas y bienes civiles. Justicia”.