Diana Ángel se descargó por destrucción de las escaleras de Rogelio Salmona y lanzó duro mensaje: “El dolor que tengo”

La demolición de unas escaleras diseñadas por el reconocido arquitecto Rogelio Salmona en un apartamento de Bogotá ha generado una fuerte discusión en redes sociales. Las imágenes del procedimiento se han viralizado y despertado cuestionamientos entre usuarios y personas interesadas en la conservación del patrimonio arquitectónico.

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La controversia radica en que el inmueble cuenta con protección patrimonial como bien de interés cultural, en parte por su valor arquitectónico y por la participación de Salmona, considerado uno de los arquitectos más importantes en la historia de Colombia.

Por esta razón, la intervención ha abierto un debate sobre la conservación de los elementos originales de la edificación y los límites de las modificaciones que pueden realizarse en espacios protegidos. El caso ha generado numerosas reacciones y ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de preservar el legado arquitectónico y cultural de la ciudad.

No obstante, una de las que estalló por el caso fue Diana Ángel, quien indicó que estaba incómoda por el video que salió a la luz. La actriz mencionó que le dolía ver esta clase de situaciones, ya que el legado de Salmona era inmenso.

La artista se descargó sobre lo sucedido, mencionando que esta clase de cosas no podían pasar con el patrimonio cultural y la huella de grandes arquitectos del país. De hecho, mencionó que este tipo de caminos solo venían de decisiones sin razón, causando reacciones lamentables.

“El dolor que yo tengo por la destrucción de las escaleras de Rogelio Salmona, me supera. Mi padre era arquitecto de La Nacho, obviamente… y me enseñó a admirar y valorar la buena arquitectura", escribió.

“Salmona es un orgullo nacional y todas sus construcciones son patrimonio. Pero alguien decidió tumbar las escaleras de su apartamento, porque no eran de su gusto. Y así, sin más ni más, decidió borrar la historia del diseño de un grande. Ay Rogelio, Colombia está patas arriba!”, agregó.