Anuncian decisión contra propietario y profesionales que destruyeron unas escaleras de Salmona: Distrito confirmó lo que les pasaría

En redes sociales se ha hecho viral la demolición de unas escaleras que fueron diseñadas por Rogelio Salmona en un apartamento de Bogotá.

El debate se centra en que, por ser obra de uno de los arquitectos más importantes del país y por otros motivos, el inmueble cuenta con protección patrimonial como bien de interés cultural.

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Diego Parra, director del Instituto de Patrimonio Cultural de Bogotá, se pronunció sobre esta polémica y confirmó la primera decisión que se tomó en el caso: ya se abrió una investigación en contra de los dueños del apartamento y de quienes realizaron las adecuaciones, quienes se podrían enfrentar a una dura sanción.

El funcionario, en diálogo con Blu Radio, explicó que cuando se declara un inmueble como bien de interés cultural, se asignan unos criterios de valoración. En este caso, el Edificio Altos de Santana, que es en donde está la vivienda modificada, tiene esta declaratoria desde 2010 y se le asignó un nivel de intervención 2, que precisa lo que se le puede y lo que no se le puede hacer.

Estas eran las escaleras antes de que fueran demolidas. Foto: API

“Se tienen que proteger y conservar las circulaciones, los espacios, las fachadas y las escaleras, incluso las que son internas. No solamente las áreas comunes, sino también al interior de cada uno de los apartamentos porque hacen parte del proyecto integral, en este caso del maestro Rogelio Salmona”, dijo.

Parra indicó que esto está estipulado en los papeles del inmueble y, por lo mismo, los propietarios deben tener conocimiento de ello.

Asimismo, precisó que para cualquier tipo de intervención en un bien de interés cultural, los responsables deben acudir a la entidad y esta se encargará de definir si el proyecto afecta, o no, los valores patrimoniales.

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“En este caso en concreto, para este inmueble, no se pueden modificar las escaleras, no se pueden modificar los espacios. Si ellos hubieran pedido el permiso, los hubiéramos asesorado sobre qué sí se puede hacer y qué no”, manifestó.

El director del instituto advirtió que las sanciones se pueden aplicar a los propietarios y a quienes realizaron la obra. En ese sentido, señaló que ya tienen identificado el apartamento que fue modificado y se está realizando el proceso de investigación y de recolección de pruebas para tomar una decisión.

Momento en el que se están demoliendo las escaleras. Foto: API

En el caso del propietario, la multa puede ser de entre 200 y 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que para los profesionales que llevaron a cabo las modificaciones puede ser del doble.

Además, también se podría ordenar la restitución de las modificaciones realizadas, es decir, volver a hacer las escaleras. “En este caso se tiene documentado, se tienen los planos originales, las memorias, toda la historia también del maestro Salmona”, expresó.

“Al tener estos documentos, se ordena la restitución, tal cual era, de la escalera y en las otras intervenciones que pudieron haber hecho en el inmueble”, añadió.