Los accidentes de tránsito en Bogotá siguen dejando víctimas mortales. El más reciente se presentó en horas de la madrugada de este lunes, 31 de agosto, en la avenida de las Américas con la avenida Boyacá, en sentido oriente-occidente.

Desde la Secretaría de Movilidad informaron que, hacia las 5:18 a. m., se registró el siniestro vial en el que se vieron involucrados un motociclista y un peatón.

Tras el fuerte choque entre la moto y el peatón, uno de los dos murió. Por el momento, se desconoce cuál de ellos falleció.

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Luego, al lugar arribaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, cuya identidad se desconoce por el momento.

“Finalizan labores de criminalística. Se levanta el cierre vial y se habilita nuevamente el tránsito sobre la Av. Américas. @BogotaTransito y @SectorMovilidad lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida”, indicaron desde la Secretaría de Movilidad.

Por lo tanto, ya se habilitó nuevamente el contraflujo de la avenida de las Américas y a esta hora reportan flujo vehicular medio y normalidad en el tránsito por la zona.

“Luego de ser atendida la novedad por siniestro con fatalidad en la loc/Kennedy, se habilita nuevamente el contraflujo de la Av. Américas. #AEstaHora se registra flujo vehicular medio y en completa normalidad el tránsito por este sector”, destacaron puntualmente desde Movilidad.

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Durante la mañana de este lunes, 31 de agosto, la Secretaría de Movilidad también ha reportado otras situaciones que han generado congestión vial en algunos puntos de la capital del país.

“Falla semafórica en la localidad de Santa Fe, en la Av. Caracas con calle 19. Grupo guía y agentes civiles en desplazamiento para apoyar la #GestiónDelTráfico. Grupo de semaforización adelanta acciones correctivas para restablecer el servicio; vehículo varado en la localidad de Fontibón, en la Av. Boyacá con Av. El Dorado. Se genera afectación de un carril de la calzada”, informaron.