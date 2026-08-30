Falso sacerdote en Medellín quedó al descubierto: bendecía carros por dinero y provocaba trancones

Un nuevo caso de engaño en las calles del país generó indignación por la forma en que una persona habría utilizado símbolos religiosos para obtener dinero por parte de los conductores. El hombre, identificado como fray José Emmanuel Torres, se presentaba como sacerdote y ofrecía supuestas bendiciones para vehículos que transitaban por importantes vías de las ciudades.

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De acuerdo con información compartida por la cuenta de X Colombia Oscura, el extranjero, de 39 años, ya había sido expulsado de Colombia tras ser señalado por realizar esta actividad en la Autopista Sur, en Bogotá. Sin embargo, posteriormente habría regresado al país y se trasladó a Medellín, donde retomó esta práctica utilizando ornamentos religiosos para aparentar ser integrante del clero.

En la capital antioqueña, el supuesto religioso se ubicaba en la avenida Regional para acercarse a los conductores y ofrecerles la bendición de sus vehículos a cambio de dinero. Su presencia en la concurrida vía también habría generado congestión, situación que llamó la atención de las autoridades, que finalmente intervinieron.

#ATENTOS. Las autoridades de la capital antioqueña le pusieron freno a las fechorías de un polémico extranjero de 39 años identificado como Fray José Emmanuel Torres que, disfrazado con ornamentos religiosos, se apostaba en la Av/Regional a bendecir vehículos a cambio de dinero.… pic.twitter.com/iSROCdDHNX — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 30, 2026

Durante el procedimiento en la capital bogotana, las autoridades encontraron que el hombre portaba un celular reportado como robado. Además, según información compartida por la cuenta de X, ya contaba con anotaciones relacionadas con el porte de arma blanca desde su primera aparición en Bogotá, donde también había sido retirado de algunos corredores viales por su actividad.

Las denuncias hechas por varios ciudadanos alertaron sobre la presencia del supuesto religioso y los problemas de movilidad que generaba al detenerse en la vía para acercarse a los conductores. Las quejas permitieron que las autoridades ubicaran al hombre y procedieran con su identificación.

El supuesto religioso se ubicaba en la avenida Regional para acercarse a los conductores y ofrecerles la bendición de sus vehículos a cambio de dinero. Foto: Getty Images

Tras ser intervenido, el extranjero fue trasladado inicialmente al Centro de Traslado por Protección (CTP). Posteriormente, fue puesto a disposición de Migración Colombia, entidad encargada de verificar su situación migratoria y determinar si cumplía con los requisitos legales para permanecer en el país.