El peligroso ‘malware’ que puede robar datos de su celular, incluso cuando está sin conexión a internet

El avance de la tecnología también ha sido aprovechado por los ciberdelincuentes, lo que ha llevado a los expertos en seguridad a alertar sobre las diferentes amenazas que pueden poner en riesgo a los usuarios.

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En ese contexto, la firma de seguridad ThreatFabric alertó sobre Maniac, una amenaza para Android que aúna capacidades de malware bancario y software espía y que utiliza una red de dispositivos cercanos infectados para exfiltrar los datos.

Manic es una nueva familia de malware para Android que despliega amplias capacidades de vigilancia y control remoto, que incluyen el rastreo de ubicación, la monitorización de notificaciones, la recopilación de archivos y la vigilancia de dispositivos.

El avance de la tecnología también ha sido aprovechado por los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images / Canva

No obstante, el análisis realizado por los investigadores sugiere que su objetivo principalmente es el fraude financiero, y que las capacidades de espionaje se dirigen a controlar la actividad financiera de la víctima, como recogen en un comunicado.

En concreto, Maniac monitoriza 169 aplicaciones que operan en Europa -también en España-, de bancos, servicios de pago, monederos y plataformas de intercambio de criptomonedas, aplicaciones de mensajería, servicios gubernamentales y de identificación electrónica, navegadores y clientes de correo electrónico.

Los usuarios deben ser cuidados con descargar aplicaciones de fuentes desconocidas. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Para lograr su objetivo, infecta los smartphones a través de páginas web fraudulentas y archivos descargados, en los que consigue acceso a las la accesibilidad y las notificaciones. Se oculta de la vista de sus víctimas con superposiciones, actualizaciones o pantallas falsas de las aplicaciones que monitoriza.

Es capaz de registrar las pulsaciones sobre el teclado y la interfaz de la pantalla, lo que le permite capturar el método de desbloqueo e interceptar información confidencial, como contraseñas o códigos de un solo uso.

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La información que logra recopilar se cifra y se almacena localmente. Para extraerlos, el malware recurre a otros dispositivos próximos infectados, con los que se comunica mediante WiFi Direct, Bluetooth o BLE, de tal forma que puede enviar la información a un servidor de su control incluso si el dispositivo de origen está desconectado.

“Eliminar el acceso directo a internet de un dispositivo infectado no necesariamente impide la exfiltración de datos, ya que otro teléfono infectado dentro del alcance de la señal puede actuar como puerta de enlace”, señalaron.

*Con información de Europa Press.