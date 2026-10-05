Este error puede hacer que el wifi sea lento e inestable: el truco para duplicar la velocidad del internet

En la actualidad, internet está presente en buena parte de las actividades cotidianas, desde estudiar y trabajar hasta realizar trámites, hacer compras, entretenerse o mantenerse en contacto con familiares y amigos.

Tenga cuidado si su celular se calienta: este es el detalle que debe revisar para evitar daños en la batería

Uno de los principales motivos de su importancia es el acceso inmediato a la información. Con una conexión a internet, las personas pueden consultar noticias, investigar sobre diferentes temas, aprender nuevas habilidades o encontrar respuestas a sus preguntas en cuestión de segundos.

Además, herramientas como las reuniones virtuales, el almacenamiento en la nube, el correo electrónico y las plataformas de colaboración han permitido que muchas actividades laborales puedan realizarse a distancia. Para algunos usuarios, incluso, internet se ha convertido en una herramienta indispensable para trabajar desde casa o desde cualquier lugar.

Por esta razón, cuando la conexión wifi presenta fallas, puede generar interrupciones y pérdida de tiempo. En algunos casos, el problema puede estar relacionado con el proveedor del servicio y tardar minutos u horas en solucionarse. Sin embargo, también existen situaciones en las que ciertos elementos dentro de la casa afectan la distribución de la señal.

Router wifi que distribuye la señal de internet en la casa. Foto: Getty Images

Uno de los factores que conviene revisar es la ubicación del router y los objetos que se encuentran a su alrededor. De acuerdo con RedesZone, algunos electrodomésticos pueden generar interferencias o bloquear parcialmente la señal, por lo que, ante problemas de lentitud o cortes frecuentes, puede ser útil alejarlos del router, cambiar su ubicación o apagarlos cuando no estén en uso.

Uno de los casos más conocidos es el del microondas, que utiliza la frecuencia de 2,4 GHz y puede provocar interferencias cuando está funcionando. Por ello, se recomienda mantenerlo alejado del router y, cuando sea posible, utilizar la banda de 5 GHz.

La nevera también puede afectar la distribución de la señal debido a su tamaño, los materiales con los que está fabricada y la presencia de agua. Algo similar puede ocurrir con otros aparatos de gran tamaño, como la lavadora y el lavavajillas.

Mujer sentada en el computador. Foto: Getty Images

Por su parte, el televisor suele estar acompañado de varios dispositivos inalámbricos, como altavoces, controles y otros equipos Bluetooth. Aunque no necesariamente generan problemas por sí solos, reducir la cantidad de dispositivos conectados o desconectar aquellos que no se estén utilizando puede ayudar a disminuir posibles interferencias.

Por ello, revisar qué aparatos están cerca del router y dónde están ubicados puede ser un paso sencillo para mejorar la distribución de la señal y conseguir una conexión wifi más estable.