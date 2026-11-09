La lentitud de internet en casa no siempre significa que sea necesario contratar un plan más costoso o comprar un nuevo router. En algunos casos, el problema puede estar relacionado con la cantidad de redes inalámbricas que funcionan cerca de una vivienda y las interferencias que se producen entre ellas.

¿Qué significa que el router tenga una luz roja y cómo solucionar el problema?

Una alternativa consiste en modificar el canal inalámbrico del router, una configuración que permite seleccionar por dónde se transmite la señal WiFi. Linksys, fabricante de equipos de conectividad, explica que este ajuste puede ayudar cuando la conexión presenta interrupciones o pierde rendimiento.

Las redes vecinas pueden afectar la conexión

En los edificios y conjuntos residenciales es habitual que varios hogares tengan sus propios routers. Cuando estos equipos utilizan frecuencias demasiado cercanas, sus señales pueden interferir entre sí.

A esto se suman otros elementos del entorno doméstico. Linksys identifica los teléfonos inalámbricos, los altavoces, los hornos microondas y algunos obstáculos físicos, como paredes, espejos y cristales, entre los factores que pueden perjudicar el funcionamiento de la red.

Las redes de los vecinos y algunos electrodomésticos pueden afectar el rendimiento del WiFi. Foto: Getty Images/iStockphoto

La compañía señala que “el cambio de los canales es una de las mejores maneras de resolver la señal intermitente y optimizar la conexión inalámbrica”.

Los canales que conviene revisar

Los routers que funcionan en la banda de 2,4 GHz cuentan con diferentes canales para transmitir información. Sin embargo, no todos ofrecen las mismas condiciones cuando existen muchas redes alrededor.

Según los expertos, los canales 1, 6 y 11 tienen una característica importante: sus señales no se superponen entre sí. Por esa razón, si una red presenta interferencias mientras utiliza el canal 6, cambiar al 1 o al 11 puede ser una alternativa para probar.

La marca también explica que utilizar un canal diferente al de otras redes no garantiza que desaparezcan los problemas, pues algunos canales cercanos comparten parte del mismo espacio de transmisión.

¿Cuándo conviene utilizar la banda de 5 GHz?

Otra posibilidad es conectar los dispositivos a la banda de 5 GHz. Esta suele tener menos redes y aparatos compitiendo por el mismo espacio, por lo que puede resultar conveniente para actividades como jugar en línea, realizar videollamadas o reproducir contenido multimedia.

No obstante, tiene una desventaja: su señal pierde intensidad más rápidamente con la distancia y los obstáculos.

La banda de 5 GHz puede ser una alternativa para jugar en línea y realizar videollamadas. Foto: Getty Images

Linksys recomienda la banda de 2,4 GHz para conexiones que necesitan mayor alcance, mientras que considera la de 5 GHz una alternativa para equipos que se encuentran más cerca del router.

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