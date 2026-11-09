Piter Albeiro dijo si se arrepiente de apoyar a De La Espriella y tiró ácida pulla a Petro: “Campaña de desprestigio”

En medio del trabajo que realiza el Gobierno de Abelardo De La Espriella, se han destapado diversas polémicas por las gestiones realizadas durante los cuatro años de la administración de Gustavo Petro.

Diana Ángel no se contuvo y reaccionó a pronunciamiento de Sofía y Antonella por escándalo que rodea a su padre, Gustavo Petro

El exmandatario quedó como foco de reacciones, luego de que se conociera un asunto delicado con los llamados Sexocontratos, denunciados por Deicy Jiménez en SEMANA. La mujer asegura que sostuvo un romance con el líder del Pacto Histórico y que a cambio le dieron contratos, lo que ha derivado en investigaciones por las presuntas irregularidades que se cometieron dentro del pasado gobierno

Tras los señalamientos y el escándalo que rodeó a Gustavo Petro, algunas figuras que respaldaron a Abelardo De La Espriella se han pronunciado, reprochando las decisiones que habría tomado el expresidente desde su posición de poder, lejos del ámbito privado de su vida.

A raíz de esta polémica en redes sociales, Piter Albeiro reaccionó y se refirió a su decisión de votar por el actual mandatario, recurriendo a su cuenta oficial de X. El empresario aseguró que se siente orgulloso de los resultados y las acciones que, a su juicio, ha mostrado el Gobierno.

Según se detalló, siente tranquilidad de haber sido parte del grupo de personas que luchó por el cambio, logrando sacar del gobierno a Petro y su equipo. Allí tiró una ácida pulla, recordando los intentos de desprestigio en campaña y los montajes que, presuntamente, se hicieron.

“Me siento muy orgulloso de haber sido parte de quienes a pesar de los montajes y la campaña de desprestigio coordinadas en nuestra contra para cortar nuestro alcance LUCHAMOS POR LOS VOTOS Y POR SACAR ESOS CRIMINALES DE LA PRESIDENCIA. Colombia es de la gente buena, los criminales a responder o a posar para fotos en bolsas blancas”, escribió en el post, donde sumó tres mil reacciones.

De esta forma, Piter Albeiro reiteró su apoyo al Gobierno actual, apuntando que fue una gran elección para quienes querían un mejor país.