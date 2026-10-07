En medio de las acciones anunciadas por el Gobierno De La Espriella para reforzar el control y la seguridad en las cárceles del país, se conoció el traslado de dos de los principales implicados en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Por orden del presidente de la República, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dispuso el traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá, de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de esa entidad.

Ambos permanecen vinculados a las investigaciones por el entramado de corrupción que involucró recursos públicos y que se convirtió en uno de los casos más sonados de los últimos años en Colombia. El Gobierno divulgó imágenes del operativo, mostrando el momento en el que los dos exfuncionarios fueron trasladados al centro penitenciario de máxima seguridad.

“¡SE ACABÓ LA GUACHAFITA Y SE ACABARON LOS PRIVILEGIOS! Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota”, expresó De La Espriella en su cuenta personal de X.

“Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias. Los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos”, agregó.

Ante este post realizado en la red social, Piter Albeiro decidió pronunciarse, refiriéndose a su voto por el mandatario actual. El empresario expresó que se siente orgulloso de lo que ve del Gobierno.

De hecho, al citar el video del jefe de Estado, el humorista aseguró que por ese tipo de acciones votó el pasado 21 de junio, sintiendo tranquilidad al ver resultados distintos.

“Por eso mismo votamos”, escribió, agregando emojis de aplausos.