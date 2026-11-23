El escándalo de Luz Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico, ha desatado muchas reacciones desde diferentes sectores políticos y sociales. Diana Ángel se pronunció al respecto y le hizo una fuerte crítica.

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Ya está más que comprobado que la representante a la Cámara falsificó sus títulos académicos y ni siquiera se habría graduado del colegio. Todo se descubrió después de que la Universidad Nacional confirmara que es falso que se haya graduado como ingeniera.

Desde ese momento han salido a relucir más detalles del caso y, además, se han conocido otros hechos similares que habrían ocurrido con integrantes de la misma colectividad política, por ejemplo, Claudia Teresa Romero Nader.

En medio de lo mucho que se ha dicho, Estrada apenas se limitó a utilizar su cuenta de X para anunciar a su abogado e informar que, por el momento, no dará ninguna declaración de manera pública.

Esto no pasó desapercibido para Diana Ángel, quien reaccionó duramente a través de la misma red social. “Usted debe presentar su renuncia, al igual que lo deberían hacer algunos nombramientos recientes”, apuntó.

“No hay excusa ni nada que defender. Si no cumplen con los requisitos exigidos, no hay nombramiento y, si son falsificados los documentos, deben ser destituidos y responder ante la ley competente”, añadió.

Asimismo, dejó en claro que toda esta situación está afectando de gran forma el proyecto de la izquierda colombiana, representado especialmente por el expresidente Gustavo Petro.

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“Es una vergüenza y un daño inmenso para el proyecto progresista, una falta tan grave como esta, señora Verónica”, complementó en el mensaje Diana Ángel.

Esto se suma al llamado que otros congresistas y la misma colectividad política le han hecho a la representante para que presente su renuncia y, de esta forma, se centre en los líos legales que debe enfrentar.

La congresista Verónica Estrada recibe una lluvia de críticas tras el escándalo por el título falso. Foto: Colprensa/Pacto Histórico/Semana

Por el momento, no ha tomado alguna decisión sobre una sanción en contra de Estrada, aunque se especula con que esto podría suceder en las próximas horas o días.