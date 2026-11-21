Una ola de rechazo unánime en el Congreso de la República, incluso en su propia colectividad, desató este sábado la representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, luego de romper su silencio. La congresista se pronunció solo para anunciar la contratación de un abogado penalista, sin dar explicaciones sobre la presunta falsificación de sus títulos académicos ni presentar su renuncia, como muchos se lo han pedido.

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A través de su cuenta de X, la congresista del Pacto Histórico informó que otorgó poder al penalista Santiago Trespalacios y advirtió que, por recomendación de su defensa, no se referirá a los hechos mientras atiende el llamado de las autoridades.

Aunque Trespalacios defendió el derecho constitucional de su clienta al silencio mediático, el mensaje provocó una inmediata reacción de indignación en los diferentes sectores políticos, incluido el propio Pacto Histórico.

“Asumimos la defensa de Verónica quien tiene las mismas garantías que tantos otros que han enfrentado procesos judiciales. A ella le hemos recomendado que guarde silencio y que empleemos la energía en prepararnos para actuar en los estrados”, escribió el abogado en sus redes sociales.

Una de las primeras en reaccionar fue la también representante del Pacto Histórico Ana Erazo, quien arremetió con fuerza contra la publicación de su compañera de bancada y le pidió la renuncia.

“Verónica, la derecha está feliz con todo el daño que estás haciendo. Si tu discurso fue real en algún momento y tienes un mínimo de respeto por nuestros electores, ES TU DEBER RENUNCIAR”, manifestó.

Inclusive, le pidió que se aparte para defenderse: “Si crees que tienes con qué, pero no le hagas más daño a un proyecto que nos ha costado vidas. No seas descarada”.

La representante María Fernanda Carrascal también respondió directamente a la publicación exigiendo su salida: “Llevamos dos días exigiendo su renuncia a la curul y al Pacto. Lo hicimos como partido y como bancada; es momento de apartarse para permitir que la justicia actúe”.

Carrascal fue enfática en su reclamo y aseguró: “Tenga respeto con el electorado, con cada ciudadano que votó esperando ser representado por personas idóneas y con la estatura moral que se necesita... Evidentemente, usted les falló. No sea descarada”.

“¡Qué cinismo el suyo!“, señaló por su parte la concejal de Bogotá por el Pacto Histórico Heidy Sánchez Barreto, quien le recodó que si ”¿Acaso no entiende que esto no se trata de usted, sino de una colectividad entera?“.

“Usted no nos representa. Por respeto a todas las personas que han construido y sostenido este proceso, le exigimos que renuncie. ¡Lo suyo es el colmo de la desfachatez!“, señaló Sánchez Barreto.

La también representante Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, también fue muy directa con la congresista y le pidió que tenga dignidad para dar un paso al costado, como se lo han pedido de diferentes maneras.

“En lo que si tienes un máster es en descaro. No puede ser uno tan egoísta con un proyecto que dijiste defender y solo defraudaste. Ten la valentía pero sobre todo la dignidad de renunciar, llevamos días pidiéndotelo. NO MÁS! Respétanos”, señaló Lalis.

Las críticas también llegaron desde sectores independientes y de oposición. La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, le pidió tener “dignidad” y defenderse por fuera del Legislativo.

Por su parte, la senadora Jennifer Pedraza exigió su suspensión inmediata ante la gravedad de tener diplomas universitarios y tarjeta profesional desmentidos por las universidades Nacional y de Antioquia, un colegio de Caramanta y el COPNIA.