A Verónica Estrada, la representante del Pacto Histórico que falsificó su diploma de bachillerato y el de la Universidad Nacional, le espera un camino de espinas si insiste en quedarse en su curul, pese a que el petrismo ya le pidió que renuncie. La Comisión de Ética será una de las primeras fuerzas que se sentirá en su contra. Su presidente, Óscar Fabián Espinosa, convocará a sus integrantes la próxima semana y lo más probable es que decidan su caso.

Escándalo de la congresista Verónica Estrada tiene 5 denuncias en la Corte Suprema

SEMANA habló con integrantes de la Comisión y creen que podrían aplicarle la suspensión máxima del cargo hasta por 180 días sin salario, según la Ley 1828 de 2017. La Corte Suprema la citará a indagatoria en los próximos días. Fuentes de ese organismo aseguran que es un proceso claro y con pruebas y se resolverá muy rápido. Estrada, entre otras cosas, contrató con el Estado aprovechándose de un título que jamás obtuvo.