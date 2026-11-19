José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo por el escándalo desatado con la congresista petrista Luz Verónica Estrada, quien se expuso a sí misma cuando pretendió corregir al canciller Ómar Bula. La mujer usó un lenguaje que la dejó en exposición pública, al punto que ahora, tras escudriñar quién es ella, se denunció que detrás de tan precaria forma de expresarse está que la legisladora falsificó títulos universitarios y hasta documentos con tal de quedarse con jugosos contratos.

Estrada, congresista del Pacto Histórico, representante a la Cámara por Antioquia, pretendió “corregir” al canciller, Ómar Bula, y terminó expuesta por su uso del lenguaje.

Todo empezó cuando el canciller participó, el martes 17 de noviembre, en un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara. El jefe de la diplomacia colombiana, en su intervención, le habló a la representante Luz Verónica Estrada y corrigió su intervención en ese debate de control político. “Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso. Y no se dice inrresponsabilidad, se dice irresponsabilidad, pero no bajemos el debate a esas minucias porque aquí estamos buscando, y lo mencioné durante mi intervención, que se buscan acuerdos. Por lo visto no hubo consensos en el hecho de que el crimen transnacional es una amenaza para todos. Creí que podría haber consensos en ese sentido”, afirmó el canciller.

En su intervención, la congresista Luz Verónica Estrada también dijo “interperie”, en lugar de “intemperie”. La legisladora ya había agarrado de la chaqueta al congresista Daniel Briceño en otra sesión, dejando entrever que tiene lenguaje y comportamiento atípico.

SEMANA también dio a conocer este 19 de noviembre el aparente intento de engañar al país presentándose como ingeniera de minas y metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia. Las denuncias en poder de SEMANA piden investigar a la representante Estrada por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, obtención de documento público falso y uso de documento público falso.

Luz Verónica Estrada Holguín, congresista petrista, y documentos que dan cuenta de su falsedad respecto a sus estudios Foto: Suminstrado a Semana

El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, manifestó: “Muy extraño que, bajo la dirección del señor Luis Eduardo Llinas Chica, en la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), se haya certificado el título, tarjeta profesional y experiencia de la representante Verónica Estrada, del Pacto Histórico, que hoy parecen ser falsos, y luego ese mismo director de la DIAN sea nombrado en la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) de la señora Estrada”.

Aparte de eso, presentó su hoja de vida con un título falso, de acuerdo con información difundida por la Universidad Nacional. SEMANA rastreó los documentos y constató aparentes irregularidades.

Para acceder a un cargo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en 2025, por 78 millones de pesos, Estrada certificó que estudió en la institución de educación superior pública más importante del país. La congresista se acreditó como ingeniera en Minas y Metalurgia, y radicó un diploma expedido el 16 de noviembre de 2021. También mostró las calificaciones que, supuestamente, alcanzó durante los 10 semestres de estudioy se puso notas altas.

Vea El Debate, completo:

Estas son las denuncias penales contra la representante del Pacto, Luz Verónica Estrada, por su título falso de ingeniera

Aumenta la polémica: congresista Luz Verónica Estrada también falsificó licencia de ingeniera para un contrato en la Dian

Las ‘perlas’ de los títulos de la congresista Luz Verónica Estrada: entró a la universidad sin graduarse del colegio

Y, sumado a todo esto, también falsificó la licencia de ingeniera para obtener un contrato en la DIAN. Según documentos del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, ella trató de conseguir una licencia con los archivos fraudulentos.

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería sospechó de una aparente adulteración del diploma y acta de grado y fue notificada. La congresista no apeló.

La representante Luz Verónica Estrada y la supuesta tarjeta profesional que presentó Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Bajo todo este contexto, Peña señaló que el claustro, el 23 de octubre de 2025, respondió a la institución que solicitó información y definió que “por aquí no ha pasado”.

De acuerdo con el rector, es posible que el diploma falso de Verónica Estrada lo haya construido con información real de dos personas. De igual forma, señaló, lo hecho por la representante petrista “es una ofensa, la Universidad Nacional tiene más de 430 mil egresados vivos que con muchísimos esfuerzos han obtenido un diploma”.

Peña lamentó que el mensaje que les dan estas personas a los jóvenes es que se puede llegar a dignidades, como el Congreso, sin preparación. “Hay algunas personas que tratan de falsificar e inmediatamente hacemos las denuncias. Y hay tramitadores que les cobran a las personas, la mayoría de ellos han sido detenidos y han pagado cárcel”, sostuvo.

Según dijo, hechos como este deberían llevar a los colombianos a la “sanción social”, no solo judicial. “Este tipo de delitos afectan la confianza en la institución y por eso necesita los castigos ejemplares”.