El canciller de Colombia, Omar Bula, participó este martes, 17 de noviembre, en un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara y se presentaron dos hechos tensionantes.

Uno de ellos ocurrió cuando él intervenía y la congresista del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, lo interrumpió para reclamarle por los mensajes que él divulgaba a través de la red social X sobre política exterior antes de posesionarse como jefe de la diplomacia en el país.

“Vi en la lista que los congresistas (de oposición) quieren hablar sobre China. Este Gobierno no ha hecho una sola declaración desde el 7 de agosto relativa a China. Ni una”, dijo Omar Bula.

Omar Bula, canciller. Foto: Cancillería

“Antes de ser funcionario”, aclaró Estrada desde el atril.

Omar Bula no se quedó callado. “Antes de ser funcionario, era activista, señora. Yo respondo (...)”.

La representante del Partido Liberal, Elizabeth Jay-Pang, intervino como presidenta de la Comisión Segunda y frenó en seco a la representante Luz Verónica Estrada.

Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada. Foto: Luz Verónica Estrada

“Vamos a guardar orden, por favor, representante, respeto. Cuando pidió el uso de la palabra, todos la escuchamos a usted”, dijo Jay-Pang.

A Verónica Estrada no le gustó y reclamó y la presidenta volvió a intervenir.

“Siempre (usted) quiere imponer, aquí la doy orden soy yo. Por favor, pida la palabra y cuando corresponda se la voy a dar. Tú no puedes mandar. Aquí mando yo”, afirmó la presidenta.

Y siguió: “Guardemos orden, Verónica, tu sabes que eres una saboteadora y te pido respeto”.

Elizabeth Jay-Pang Díaz, representante a la Cámara por San Andrés. Foto: Cámara de Representantes.

Otra tensión se generó cuando el canciller Omar Bula le habló a la representante Luz Verónica Estrada y corrigió su intervención en ese debate de control político.

“Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso. Y no se dice inresponsabilidad, se dice irresponsabilidad, pero no bajemos el debate a esas minucias porque aquí estamos buscando, y lo mencioné durante mi intervención, que se buscan acuerdos. Por lo visto no hubo consensos en el hecho de que el crimen transnacional es una amenaza para todos. Creí que podría haber consensos en ese sentido”, afirmó el canciller.

En el debate, Omar Bula informo que “somos (Colombia) el 8 por ciento de la población mundial y tenemos el 30 por ciento de los crimenes, de los homicidios a nivel mundial. Eso no es normal, para nadie, independiente de su orientación ideológica. Dentro de las organizaciones están el ELN, Clan del Golfo, disidencias de las Farc, bandas delincuenciales están azotando no solo a nuestro país. Somos el país que más cocaína exporta en el mundo. Un gramo de cocaína en Australia cuesta hoy 300 dólares y todavía está el mercado asiático virgen para poder intervenir. No le estamos haciendo solo un favor a Colombia. También a la humanidad”.

La representante Luz Verónica Estrada es la misma que recientemente agarró de la chaqueta a su colega del Centro Democrático, Daniel Briceño, en la plenaria de la Cámara.