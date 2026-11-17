Los representantes del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, y del Centro Democrático, Daniel Briceño, son como el agua y el aceite. Y más allá de las posturas políticas, porque pertenecen a corrientes ideológicas antagónicas, pareciera que tienen diferencias personales.

La crítica de Carrascal contra Briceño es de tal nivel que algunos de sus críticos han especulado que la representante por Bogotá estaría obsesionada con el político del uribismo.

Carrascal ha frenado en seco los comentarios. De hecho, en una plenaria de la Cámara, dijo que ella no tiene malos gustos.

Este martes 17 de noviembre, la controversia continúa, y Carrascal se refirió nuevamente al tema en su cuenta oficial de X.

“¿Que estoy obsesionada con Daniel Briceño?“, preguntó ella y se respondió: ”No”.

La congresista María Fernanda Carrascal. Foto: Colprensa

Al contrario, “estoy exigiendo que responda por sus actuaciones y las de su entorno. Mientras sus aliados se dedican a desprestigiarme, mi trabajo legislativo está documentado: proyectos de ley, debates de control político, denuncias y acciones judiciales. Mi trayectoria no se borra con videos ni ataques personales. La información está en la página del Congreso. Que la revisen. Lo que les incomoda es que una mujer tenga voz propia, cuestione, confronte y no se someta. A las mujeres que no les hacen coro las ridiculizan; a sus aliados les perdonan todo”.

Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Foto: Paula López

Y siguió: “Si quieren hacer veeduría, hagámosla en serio. Estoy dispuesta a responder por mi trabajo. Ahora les toca a ellos responder por el suyo. La veeduría también empieza por casa”.

María Fernanda Carrascal acompañó su mensaje en las redes sociales con un video donde le preguntan a Daniel Briceño quién es la representante más churra y él responde que ella.

“Les voy a demostrar qué es lo que pasa detrás de esa carita de yo no fui. Daniel Briceño no parece estar dispuesto a sostener la mirada o a responder directamente por sus actuaciones. Sin embargo, promueve que personas cercanas a su entorno salgan a hacer el trabajo de desprestigio por él”, afirmó Carrascal.

Daniel Briceño destapó que el evento de cierre de la campaña a la Cámara del Pacto Histórico por Bogotá fue pagado con dinero en efectivo. Foto: Semana y @PactoCol

Dijo que Carlos Ayala es uno de los aliados más cercanos a él y publicó un video que pretende reducir su tarea política a una obsesión por Biceño. “Busca deslegitimar y ridiculizar mi ejercicio. Es una estrategia misógina. Se presentan como veedores, pero sus ataques terminan produciendo el machismo”, destacó ella.

Y se refirió a otras personas cercanas a Briceño. “Basta revisar los contenidos de Paboneada y de Daniel Ahumada, dos de sus asesores, para preguntarse cuánto tiempo dedican para producir videos, programas de opinión y polémicas y cuánto para sus actividades legislativas”, manifestó Carrascal. “¿Qué es lo que está haciendo la UTL de Daniel Briceño?”, preguntó.

Al final, Carrascal publicó sus intervenciones en el Congreso y rechazó las actuaciones de Briceño y de algunos de sus aliados políticos.