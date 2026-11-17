El senador del Partido de La U, Alfredo Deluque, confirmó una tragedia ocurrida en el norte del país.

Se trata de un naufragio de una embarcación donde iban, al menos, 13 personas, todas integrantes de una misma familia.

Los hechos habrían ocurrido en las primeras horas de este lunes, 16 de noviembre, de acuerdo a las primeras informaciones.

Armada Nacional intensifica búsqueda de personas desaparecidas tras naufragio de una embarcación en la Alta Guajira. Foto: Suministrado a SEMANA.

Deluque, quien es oriundo de La Guajira, informó a través de sus redes sociales: “Tragedia en la Alta Guajira. 13 personas de una misma familia naufragan en alta mar”.

Dijo que a los integrantes de la familia “les tocó tomar una embarcación utilizada para pescar por la falta de vías de comunicación. Las autoridades trabajan en el rescate con apoyo aéreo, de la Armada y las autoridades locales. Las pocas lluvias que han caído en la zona han inhabilitado las vías de comunicación existentes en la zona”.

Deluque, quien conoce como pocos las problemáticas de su región, dijo: “Tengo más de 10 años luchando porque se pueda construir la carretera hacia esa zona del país, perdimos cuatro años con Gustavo Petro, que lo prometió, pero no hizo nada al respecto. Seguiremos insistiendo”.

El senador de La U, Alfredo Deluque. Foto: SEMANA

El Diario El Norte, uno de los medios más influyentes de La Guajira, reportó en las primeras horas de este martes, 17 de noviembre, que la embarcación cubría la ruta entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas, en jurisdicción del municipio de Uribia. Y que en la lancha viajaban 13 personas, de ellas cinco menores de edad.

Hasta este martes, las autoridades confirmaron que seis ocupantes habían sido encontrados con vida, se recuperó el cuerpo de una menor de edad y otras seis personas continúan desaparecidas.

Según la Armada Nacional, quien está al frente de la operación de rescate, las labores de búsqueda se mantienen con el apoyo de Guardacostas de Santa Marta y buzos especializados, mientras las autoridades trabajan para localizar a quienes aún no han sido encontrados y establecer las causas del naufragio.

La familia pretendía llegar hasta Punta Gallinas. Foto: Getty Images

El medio local dijo que, para ampliar la capacidad de respuesta, la Estación de Guardacostas de Santa Marta desplegó buzos especializados que se sumaron a las labores de búsqueda. Asimismo, “la Capitanía de Puerto emitió un aviso dirigido a los navegantes de la zona, solicitando su colaboración y el reporte inmediato de cualquier información que pueda contribuir a encontrar a los pasajeros que aún no han sido ubicados”.

Este fin de semana circuló en redes sociales un video de una de las familiares del grupo de personas que cayeron al mar en la Alta Guajira.

“Este no es un mensaje alegre, no es un momento de los que estoy acostumbrada a compartirles. Es para pedirles ayuda, que me ayuden a difundir, todas las autoridades que nos puedan dar apoyo y nos colaboren. 13 familiares naufragaron en Punta Cañón, en La Guajira. Hicimos los reportes pertinentes. Requerimos su ayuda, que nos permitan difundir para encontrar a nuestros familiares lo más pronto posible”, expresó la mujer.

Se espera que la Armada encuentre a las otras víctimas en la tarde de este martes.