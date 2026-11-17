Una grave denuncia sobre el proceso de adquisición de terrenos para la segunda línea del Metro de Bogotá puso en el centro de la controversia un lote de aproximadamente 20 hectáreas, ubicado en el sector de Fontanar del Río, en la localidad de Suba, cuyo avalúo catastral habría aumentado cerca de un 6.000 % en apenas cuatro años.

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La alerta fue lanzada por un representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, quien cuestionó las circunstancias en las que el predio pasó de tener un avalúo de $5.968 millones en 2021 a uno de $361.000 millones en 2025. El terreno es uno de los que necesita el Distrito para construir el patio-taller de la segunda línea del sistema de transporte.

Según la reconstrucción presentada por el congresista, el lote fue vendido en 2018 por cerca de $5.900 millones y mantuvo incrementos moderados en su avalúo hasta 2022, cuando alcanzó los $6.658 millones. Sin embargo, en 2023 se habría producido el primer salto extraordinario. Su valoración aumentó un 885 %, hasta superar los $65.000 millones.

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Contraloría General de la República anunció vigilancia en el proyecto del Metro de Bogotá. Foto: SEMANA/ A.P.I.

El representante advirtió que ese incremento coincidió con octubre de 2023, cuando la Empresa Metro informó que el terreno hacía parte de la reserva destinada al proyecto del patio-taller de la segunda línea.

Pero hay otro episodio que llamó la atención del congresista. En 2024, cuando el predio ya estaba contemplado para el proyecto, la Curaduría Quinta habría otorgado una licencia para construir una torre de 20 pisos con 160 viviendas de interés social.

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Alcalde Galán confirmó vía libre del gobierno para pedir crédito para la segunda línea del metro. Foto: Semana

La administración distrital manifestó su oposición, argumentando que necesitaba el terreno para la infraestructura del Metro.

La valoración volvió a dispararse en 2025. De acuerdo con la denuncia, el avalúo pasó de $65.000 millones a $361.000 millones, un incremento de aproximadamente $293.000 millones en un solo año.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció los avances del proyecto del metro de la ciudad. Foto: Semana

El congresista también comparó el comportamiento del predio con tres terrenos vecinos que tienen la misma clasificación catastral de urbanizables no urbanizados. Según explicó, estos registran valores de entre $37.000 y $38.000 por metro cuadrado, mientras que el lote requerido por el Metro alcanzó los $1,7 millones por metro cuadrado.

La denuncia agrega que, en junio de 2026, los propietarios desistieron de la licencia de construcción y que el primero de septiembre la Empresa Metro inscribió una oferta formal para adquirir el terreno.

Con la firma del Decreto 290 de 2026, el Distrito actualizó el Plan Parcial Estación Metro 26 y habilitó el avance de un proyecto de renovación urbana que contempla más de 3.000 viviendas y nuevos espacios públicos alrededor de la futura estación intermodal. Foto: Composición Semana/ Metro de Bogotá-API/ Semana

“¿Está usted realmente cuidando los recursos de Bogotá?“, cuestionó el representante al gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez.

El congresista solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría de Bogotá poner la lupa sobre la operación y pidió explicaciones a Catastro Distrital por la extraordinaria variación del avalúo.

“Aquí algo huele muy extraño porque la magia hoy puede afectar el bolsillo de todos los bogotanos”, concluyó.