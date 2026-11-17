En la cumbre que se realizó sobre el Sena en Barranquilla, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, entregó las directrices sobre la renovación que busca en el Sena.

Abelardo De La Espriella reaccionó a insultos racistas contra patrullera de la Policía: anunció primeras medidas

El mandatario colombiano advirtió que en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, el Sena perdió el buen nombre que tenía en el país.

En uno de los apartes de su discurso, el jefe de Estado reveló detalles de la estrategia de modernización del Sena cuyo nombre, según el presidente, podría traer consigo tutelas.

“La estrategia de modernización que hoy se presenta lleva el nombre de D.I.O.S. y abarca cuatro aspectos importantes. A lo mejor nos entutelen por esto, pero como digo siempre, Dios proveerá. Dios le da sus batallas más difíciles a sus mejores soldados y por eso estamos aquí. D.I.O.S., que significa, además de lo que todos conocemos ya y defendemos, digital, innovación, oferta pertinente y sostenibilidad”, indicó De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella reveló detalles de la estrategia de modernización del Sena, que se llamará D.I.O.S. “Nos pueden entutelar, pero Dios proveerá”, señaló. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/t3Hn0fSflC — Revista Semana (@RevistaSemana) November 17, 2026

Y avanzó en su intervención: “En materia digital, quiero que el Sena incorpore nuevas herramientas de enseñanza y amplíe la formación tecnológica. Nuestros aprendices deben estar preparados para trabajar con sistemas automatizados, análisis de datos e inteligencia artificial. La innovación requiere que el Sena trabaje más estrechamente con las universidades, los centros de investigación y las empresas”.

Gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, habló del Gobierno nacional y Abelardo De La Espriella tomó decisión

“Es fundamental que los conocimientos que allí se desarrollan puedan aprovecharse en las fábricas, los talleres y las demás actividades productivas del país. La oferta, esa oferta de formación, debe tener en cuenta las diferencias que hay entre nuestras regiones”, aseguró finalmente en su discurso desde la capital del Atlántico, el mandatario colombiano.