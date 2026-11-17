Uno de los departamentos en los que el Gobierno nacional, por instrucción del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, puesto mayor interés frente al proceso de reconstrucción es el Chocó.

Región que el epicentro del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, dejando en varias regiones del país más de 30.000 viviendas destruidas.

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Sin embargo, una reciente declaración que dio la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, llamó la atención del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

En la intervención, la dirigente departamental señaló de manera directa: “La coequipería con el Gobierno, que ha estado en todo momento acompañando la emergencia y ha estado en todo momento haciendo seguimiento y aplicación de las decisiones que se van tomando en el manejo de la misma”.

Y ante esa declaración de la gobernadora del Chocó, el jefe de Estado tomó la decisión de publicar esa intervención en su cuenta personal de Instagram mediante una historia.

Publicación en Instagram del presidente Abelardo De La Espriella Foto: Publicación en Instagram del presidente Abelardo De La Espriella

Cabe reseñar que el mandatario colombiano recientemente se pronunció frente a la determinación de la Corte Constitucional, que avaló la declaratoria de emergencia económica en algunas regiones del país para poder atender los desastres que dejó el terremoto del 10 de agosto.

“Esta emergencia nos exige actuar con rapidez, responsabilidad y transparencia. Cada peso debe estar destinado a atender a los damnificados, reconstruir viviendas, recuperar hospitales, colegios e infraestructura y devolverles la esperanza a miles de familias”, aseguró De La Espriella.

En ese contexto y sobre la reacción del jefe de Estado, se desprende luego de que la Corte declaró exequible, es decir, ajustado a la Constitución, el estado de emergencia económica, social y ecológica, pero impuso estrictas condiciones y límites a su aplicación.

De acuerdo con las cifras, por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han autorizado más de $ 343.513 millones para entregar apoyos económicos a las personas damnificadas.

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Finalmente, y de acuerdo con lo que ha expresado el presidente De La Espriella, se han asignado beneficios económicos individuales por más de $ 35.000 millones.