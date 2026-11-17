El anuncio que hizo el presidente Abelardo De La Espriella de no gravar con IVA los alimentos de la canasta familiar en la Ley de rescate económico, que está radicada en el Congreso, calmó los ánimos especialmente en las bancadas gobiernistas que no veían con buenos ojos esta idea que les podía generar un enorme costo político.

Álvaro Uribe reacciona al anuncio del presidente Abelardo De La Espriella: “Motivo de tranquilidad”

“La canasta familiar no pagará IVA. Mi propósito es proteger la canasta familiar y aliviar la carga tributaria de los colombianos”, anunció el mandatario.

Varios líderes de distintas bancadas se pronunciaron respaldando esa idea, lo que genera la sensación de que el proyecto tendría un buen ambiente para prosperar en los debates que se avecinan en el Congreso.

“Buen anuncio del presidente De La Espriella, no habrá IVA a la canasta familiar. Motivo de tranquilidad”, dijo el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, una de las bancadas más grandes del Legislativo y desde donde habían dicho que no apoyaban la idea de ponerle impuestos a estos alimentos.

“Desde que se presentó proyecto Ley de Rescate, el presidente Álvaro Uribe lideró diálogo constructivo de la bancada con expertos y con el gobierno Nacional en búsqueda de alternativas. Aplaudimos anuncio Presidente Abelardo de no gravar canasta familiar. Gana la democracia”, afirmó la senadora Julia Correa, de la misma bancada.

El uribismo se había reunido durante el fin de semana con el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien reconoció que el apoyo del partido es fundamental para sacar el proyecto adelante. El resulto y los anuncios que se han conocido en las últimas horas demuestran el éxito del encuentro.

Luego de haber solucionado uno de los puntos álgidos del articulado, este martes, 17 de noviembre, a las 2 p. m. se dará una reunión entre los coordinadores y ponentes del proyecto en el Ministerio de Hacienda.

Los coordinadores de la Comisión Tercera del Senado son: David Barguil (Partido Conservador) y Juan Fernando Caicedo (Centro Democrático). Como ponentes están: Yessid Pulgar, Edgardo Miguel Espitia, Juan Carlos Garcés, Andrea Padilla, Gustavo Moreno, Deisy Osorio y Sara Castellanos.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lidera la discusión. Foto: YouTube @Canal Congreso Colombia

En el caso de la Comisión Tercera de Cámara el coordinador es Carlos Cuenca (Cambio Radical); mientras que los ponentes son: Juan Loreto Gómez, Jorge Rodrigo Tovar, Camilo Esteban Ávila, Jhon Jairo Berrío, Yolanda Wong, Francy Natalia Moreno y Catherine Juvinao.

“Reconozco cuando se corrige: la eliminación del IVA a los alimentos en la Ley de rescate fiscal, son acciones que demuestran capacidad de escucha. Ojalá, por el bien del país, el presidente Abelardo De La Espriella entienda que el camino es dialogar y reconciliar por encima de batallas culturales inoficiosas”, aseguró Juvinao, de la Alianza Verde.

El proyecto deberá salir adelante en el último tramo antes del receso legislativo de fin de año. El Congreso tiene programado sesionar hasta el 16 de diciembre y no es claro si el Gobierno tendrá que convocar extras para sacarlo adelante.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, que le ha respondido a la oposición con contundencia desde que está en el cargo, tendrá que sacar adelante la iniciativa en apoyo con el Ministerio de Hacienda y mantener las mayorías con las que ha contado el Gobierno con el que es uno de los proyectos más importantes para el presidente De La Espriella.