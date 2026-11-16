Pacto Histórico mantiene movilización para el próximo 19 de noviembre pese al anuncio de retirar el IVA a la canasta familiar

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, aseguró este domingo, en medio de una alocución, que el Gobierno nacional no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas tributarias sobre el sector agropecuario, en medio de la discusión de la propuesta de rescate económico que se adelanta en el Congreso.

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“Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, afirmó durante su intervención.

Agregó que su propósito es proteger la canasta familiar y reducir la carga tributaria de los ciudadanos, en un contexto en el que su administración busca alternativas para atender las necesidades de estabilidad fiscal del país.

Pese al anuncio del mandatario, sectores de oposición advirtieron que esa decisión del jefe de Estado no va a frenar la movilización que está programada en el país para el próximo jueves, 19 de noviembre.

El Pacto Histórico, junto con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), organizaciones sociales, docentes y estudiantiles, ratificó la convocatoria a las calles. Desde el partido de oposición manifestaron que la reforma tributaria del Gobierno sigue buscando reducir los impuestos a los grandes patrimonios, a los grandes ricos, y aumentar las cargas a los trabajadores.

El congresista Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, manifestó que el pueblo no se puede dejar “engañar” con estos anuncios del mandatario, tras calificar como una “primera victoria popular” el anuncio de De La Espriella.

De acuerdo con Becerra, en apenas 100 días de gestión, De La Espriella ha mostrado su “verdadero rostro”. Para respaldar su afirmación, citó diversos informes independientes que revelan un alarmante panorama de seguridad y gestión pública.

El congresista denunció que la “real política” del presidente consiste en desmontar la política de diálogo, amenazar el derecho constitucional a la protesta y gobernar de la mano de sus amigos, familiares y los clanes políticos tradicionales. “Nos prometieron un milagro y nos quieren devolver al pasado”, sentenció.

El senador Kevin Gómez también se pronunció sobre el anuncio de De La Espriella e insistió en que no se dejen “confundir”. Aseguró que “este Gobierno llegó con vocación de entregar la patria y va a hacer lo que sea para no tocarles los grandes patrimonios a los amigos que le financiaron la campaña, los mismos que defendió toda la vida”.

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Gómez ratificó la invitación a los colombianos a las calles el próximo jueves, 19 de noviembre, y llamó a “defender lo que es nuestro”. Así como el congresista, varios integrantes de la bancada del Pacto Histórico ratificaron en sus redes sociales la invitación a la movilización.

“Lo que no calculan es que Colombia ya despertó y no se deja engañar tan fácil. La reforma del hambre no se ha caído, simplemente mudó de piel. Por eso, la cita sigue firme: este 19 de noviembre salimos a las calles a hacernos sentir. ¡No comemos cuento!”, señaló el senador del Pacto Alejandro Ocampo.

Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) también enviaron un mensaje este domingo para la movilización del próximo 19 de noviembre. “En defensa de la educación pública como derecho fundamental y en rechazo a los proyectos de ley 074, 079, 249 de 2026 de Cámara y la propuesta para modificar el decreto 1075 de 2015, que buscan la privatización”, señaló el sindicato.