El presidente de Coljuegos, otro de los ‘descabezados’ en el Gobierno de Abelardo De La Espriella: el mandatario lo notificó

El presidente Abelardo De La Espriella, le notificó este domingo, 15 de noviembre, a su presidente de Coljuegos, Jaime Vives, que no irá más en su cargo.

La razón obedebe a que la Universidad de Magdalena confirmó la denuncia que hizo la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, y que apunta a que el título de especialista de alta gerencia que Vives había anexado a su hoja de vida, fue obtenido de forma exprés. En otras palabras, el hoy director de coljuegos se graduó en 21 días, según la dirigente política de Dignidad.

Coljuegos tendrá nuevo director. Su nombre lo revelará Abelardo De La Espriella en los próximos días. Foto: Coljuegos

De La Espriella no toleró la irregularidad en la hoja de vida de su directivo y, a través de su cuenta oficial de X, le notificó su salida del gobierno de la Patria Milagro.

“Se nota que el doctor Vives no me conoce”, inició su escrito el Tigre De La Espriella.

“Creer que se puede actuar de esta manera en mi gobierno y pensar que yo voy a permitirlo evidencia la absoluta desconexión de este funcionario con la realidad y con las directrices claras que he impartido.¡En mi Gobierno nadie tiene corona! En la Patria Milagro no hay lugar para este tipo de actuaciones. ¡Aquí la extrema coherencia se respeta y se cumple!“, afirmó.

Abelardo De La Espriella, presidente de la República. Foto: Presidencia

Y lanzó un advertencia a su equipo de máximos colaboradores: “En la era del Tigre, todos los funcionarios están en período de prueba hasta el 7 de agosto de 2030. Nadie tiene el cargo asegurado. (Jaime) Vives tiene que irse de la dirección de Coljuegos. No basta con que lo que se haga sea legal; también debe ser ético”.

Según la Universidad de Magdalena, el presidente de Coljuegos obtuvo su especialización gracias al Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes.

“Este programa responde a una concepción de la educación a lo largo de la vida, promovida internacionalmente por organismos como la Unesco, que reconoce que las personas pueden adquirir conocimientos y desarrollar competencias mediante sus experiencias educativas, laborales, profesionales, culturales y sociales”, informó la institución en un comunicado de prensa.

Jennifer Pedraza, senadora. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Y explicó por qué Vives no aparece en el registro de graduados en el Ministerio de Educación.

Informó que los registros internos de la institución y los datos reportados al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) “corresponden a procedimientos diferenciados, con categorías, períodos y plazos definidos por el Ministerio de Educación Nacional”.

La senadora Pedraza dijo en su denuncia: “El verdadero milagro: un título de posgrado en 21 días.Jaime Vives, director de Coljuegos, pagó casi 15 millones de pesos (ver facturas) por un posgrado exprés para que Abelardo De La Espriella lo pudiera nombrar en su cargo. Se matriculó el 18 de agosto y lo graduaron por ventanilla el 8 de septiembre. Lo grave es que en los registros del Ministerio de Educación no aparece como graduado. Va hilo con pruebas, facturas y actas”.

Y lanzó una pregunta: “¿Sabían que el rector de la Universidad Magdalena, universidad que le entregó el título exprés al director de Coljuegos, lleva más de tres periodos seguidos en el cargo? Para garantizarle la reelección al rector Pablo Vera tuvieron que modificar los estatutos. Una vergüenza que la universidad pública se preste para esto".