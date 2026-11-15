Increíble: Juez compulsa copias contra Abelardo De La Espriella por encarar al criminal Primo Gay

En medio de la audiencia contra Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, un juez de control de garantías pidió compulsar copias a la Comisión de Acusación contra el presidente Abelardo De La Espriella, al considerar que este le dio supuesto “trato denigrante” al cabecilla de las disidencias de las Farc.

En video, la cara de alias Primo Gay al ver a Abelardo De La Espriella: el presidente hasta hizo una videollamada

“Compulsar copias a Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional examine las presuntas intervenciones del presidente de la República y la exhibición pública del ciudadano Néider Yesid Uñates López y de Esneider Errón Serna, realizada en la ciudad de Montería, al parecer el día de ayer 14 de noviembre del 2026, frente a unas expresiones totalmente despectivas en contra de estos ciudadanos que afectaron su dignidad humana”, dijo el juez.

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