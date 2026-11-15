María Fernanda Cabal llevó su carro a un taller y se llevó tremenda sorpresa con lo hallado: “Lo estaban haciendo”

Durante el mandato del expresidente Gustavo Petro, la Dirección Nacional de Inteligencia terminó convertida en una policía política, tal como lo ha venido revelando SEMANA.

En dicha entidad hubo infiltraciones, corrupción, injerencia de agentes extranjeros, los sistemas tecnológicos fueron ‘infectados’ e información sensible terminó en manos de quienes no debía.

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De hecho, un informe en poder de la Dirección Nacional de Inteligencia advierte que la administración de Gustavo Petro, presuntamente, vigiló las campañas presidenciales de 2026.

A propósito, en medio de ese escándalo que salpica a la DNI durante el gobierno Petro, la exsenadora María Fernanda Cabal contó algo que encontró en su vehículo tras llevarlo a un taller.

“Yo soy testigo y víctima de que en mi vehículo había una SIM. Sabíamos que lo estaban haciendo con varios congresistas de la oposición y yo personalmente llevé mi vehículo a un taller para que me lo revisaran. Eso nos pasó a muchos”, contó Cabal en una reciente entrevista con el portal Impacto Venezuela.

De acuerdo con la excongresista, otros de sus colegas, cuando ella estaba en el Congreso de República, también estaban siendo espiados.

“De hecho, el congresista Alejandro Chacón, senador, hizo la denuncia en el Congreso. Mi compañero Honorio Miguel Henríquez, hoy presidente del Senado, no tenía un dispositivo, tenía tres. Se manejó con reserva, porque sabíamos que con un gobierno tan tramposo y tan peligroso, era mejor tenerlos bajo engaño, para que vieran que no estaban pudiendo escuchar nada de lo que ellos querían”, afirmó la excongresista en el portal citado anteriormente.

Y agregó Cabal: “Yo estoy segura que el G2 cubano está detrás de esto y el G2 cubano, obviamente, obedece a vínculos con Rusia y con Irán”.

En un escrito en X, esta mañana de domingo 15 de noviembre, la exsenadora dijo que las denuncias “apuntan a una red de espionaje desde la DNI” durante el gobierno Petro.

“Ayer conté que encontraron una SIM en mi vehículo. Hoy, las denuncias apuntan a una red de espionaje desde la DNI de Petro, con posibles infiltraciones en el CNE, la UNP y la Contraloría. ¿Usaron las instituciones para perseguir opositores e intervenir en las elecciones? Esto debe servirnos de lección: la izquierda no tiene límites cuando se trata de conservar el poder. No podemos permitir que esta historia se repita", dijo puntualmente Cabal en X.