Atentado con explosivos sacude peaje de Pipiral en la vía Bogotá–Villavicencio; Gobernación ofrece millonaria recompensa

Un ataque con explosivos en la madrugada de este domingo sacudió el peaje de Pipiral, situado en el punto de referencia PR72 de la vía Villavicencio–Bogotá. La detonación de un vehículo cargado con estos artefactos afectó la infraestructura del peaje y viviendas cercanas, aunque las autoridades confirmaron que no se presentaron heridos o víctimas fatales.

Fuerte explosión en peaje de Neiva, ubicado en la vía hacia Bogotá

El hecho, que se presentó sobre las 2:26 de la mañana, obligó a un cierre preventivo y al posterior paso alterno por la plataforma 1 de la antigua calzada bajo el sistema Bypass, en medio de una jornada violenta que incluyó un ataque similar en un peaje de Neiva.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, rechazó con contundencia el ataque, calificándolo como un atentado contra la economía y movilidad de la región. La mandataria anunció un consejo de seguridad con la Fuerza Pública y la Fiscalía, afirmando que no se permitirá que el terrorismo infunda miedo.

“Desde el primer minuto estamos evaluando la situación con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General, el Ministerio de Defensa, en cabeza del general (r) Jorge Mora para fortalecer la seguridad y dar con los responsables”, señaló la gobernadora del Meta.

La mandataria regional fue enfática en que no van a permitir que este tipo de acciones terroristas pretendan arrodillar a las regiones ni someter a los colombianos al miedo, destacando la decisión del presidente Abelardo De La Espriella por poner como prioridad la seguridad nacional.

“Este atentado demuestra que no podemos bajar la guardia ni un solo instante”, señaló la gobernadora Cortés, al tiempo que anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

“Exigimos justicia con todo el rigor de la ley. Seguiremos respaldando a nuestra Fuerza Pública y trabajando con el Gobierno nacional para enfrentar a estas organizaciones criminales. ¡Con la vida y la seguridad de los colombianos no se juega!“, sentenció la gobernadora del Meta.

La historia detrás de los ataques a peajes en el Cauca: atentado el año pasado en Cajibío sería el detonante

Coviandina informó que los hechos se registraron en la madrugada de este domingo, 15 de noviembre, cuando un vehículo fue detonado en el área del peaje de Pipiral, en sentido Villavicencio-Bogotá.

“La concesionaria, en coordinación con las autoridades, activó de inmediato los protocolos de atención de emergencias. Esta situación requirió un cierre preventivo de la vía en ambos sentidos, medida que fue levantada una vez se verificaron las condiciones para garantizar la seguridad de los usuarios”.

Además, anunció que desde las 4:00 de la mañana se implementó un manejo de tráfico mediante bypass por la plataforma 1 de la antigua calzada, permitiendo mantener la movilidad en ambos sentidos de forma bidireccional.

Un atentado terrorista se presentó en el peaje Pipiral, en la vía que comunica a Villavicencio con Bogotá. Foto: Tomada @RafaelaCortesZ

“Se recomienda a todos quienes viajan por la vía acatar las instrucciones de la autoridad de tránsito, así como la señalización y cumplir con las normas de tránsito para evitar siniestros viales”, advirtió el concesionario.

Finalmente, rechazó el atentado contra la infraestructura vial y expresó su “total” respaldo a las acciones investigativas que adelantan las autoridades.