Defensoría del Pueblo se pronunció sobre captura de Primo Gay: “No significa que los riesgos hayan desaparecido”

La Defensoría del Pueblo se refirió este sábado a la captura de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, señalado de ser el jefe del frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, en zona rural de Briceño, Antioquia.

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Las autoridades propinaron este golpe contra uno de los criminales más buscados en el departamento de Antioquia en zona rural del municipio de Briceño, tras meses de ofensiva militar en el norte del departamento.

Su detención ocurrió específicamente en la vereda Santa Ana del municipio de Briceño, Antioquia, en un procedimiento liderado por el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General.

Durante la acción de la fuerza pública también fueron capturadas otras dos personas vinculadas a la estructura criminal. Así mismo, los uniformados incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, proveedores y munición.

La Defensoría del Pueblo saludó este hecho, calificándolo como un avance fundamental para la protección de la población en riesgo y para garantizar los derechos de las víctimas.

“La captura para la investigación y eventual judicialización y sanción por los graves hechos que se le atribuyen a la estructura armada es un avance fundamental para la protección de la población en permanente riesgo y grave vulneración de derechos derivada del accionar de dicho grupo armado”, dijo.

Sin embargo, la entidad recordó que en la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 ya se había advertido sobre la grave crisis humanitaria que enfrentan las comunidades de Briceño, una situación que es el resultado de los constantes enfrentamientos entre el Frente 36, las autodenominadas Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Clan del Golfo.

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A pesar de la importancia de la captura, la Defensoría del Pueblo enfatizó que esta medida no supera por sí misma los riesgos que enfrenta el municipio.

“Este avance es fundamental, pero no significa que los riesgos hayan desaparecido. Hacemos un llamado al Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Briceño a fortalecer las medidas de prevención y protección, implementar las recomendaciones de la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 y mantener el seguimiento a las condiciones de seguridad”, señaló la entidad.

Específicamente, recomendó reforzar la seguridad de los liderazgos comunitarios, prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y mitigar los riesgos por artefactos explosivos.

Finalmente, insistió en realizar un seguimiento permanente para evitar posibles retaliaciones en la zona.

“En ese sentido, recomendamos fortalecer la protección de los liderazgos comunitarios, prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, y adoptar medidas frente a los riesgos asociados con las minas antipersonal y otros artefactos explosivos”, señaló la Defensoría del Pueblo.