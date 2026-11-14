Este sábado, 14 de noviembre, se definen los últimos clasificados a cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, la lista de eliminados y el cabeza de serie que acompañará a Atlético Nacional en la instancia definitiva del campeonato.

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El fallo del TAS en contra del América de Cali por el caso de Yhormar Hurtado movió la tabla de posiciones y ya no depende de sí mismo para tener el punto invisible, dejando la primera posibilidad al Deportivo Cali e incluso el Atlético Bucaramanga tiene opciones.

Por otra parte, se conocen los últimos dos clasificados al grupo de los ocho para cuadrangulares semifinales, siendo Millonarios y Once Caldas los que dependen de sí mismos para asegurar el cupo. Si alguno llega a fallar, Deportes Tolima y Águilas Doradas podrían tener posibilidades de meterse en las finales.

Millonarios enfrenta a Alianza FC Foto: Catalina Olaya

SEMANA le trae, EN VIVO, todas las novedades de la fecha 19, los ocho clasificados y los que quedan eliminados:

Fecha 19 | Liga Betplay II-2026

3:41 p. m.: ¡Penalti para Deportivo Cali!

Mano de Cabezas Hurtado y el árbitro decretó penalti. Juan Dinenno fue al cobro y abre el marcador. Hasta el momento, asegura punto invisible.

3:37 p. m.: ¡Gol de Bucaramanga!

Atlético Bucaramanga ya le gana a Fortaleza y llega a 35 puntos y sueña con el punto invisible.

3:33 p. m.: Penalti para Águilas Doradas en Medellín

Apenas a los 14 segundos de comenzar el juego, Didier Moreno se fue de penalti. Al cobro fue Jorge Soto, pero falló y el club dorado sigue a la espera de poder entrar a los ocho.

3:30 p. m.: ¡Comienzan los partidos de fecha 19!

Ya hay actividad en Bogotá, Yopal, Cúcuta, Palmira, Medellín y Bucaramanga.

3:00 p. m.: Así se jugarán los siete partidos en simultánea

Millonarios vs. Alianza FC - 3:30 p. m.

Deportivo Pereira vs. América de Cali - 3:30 p. m.

Cúcuta Deportivo vs. Jaguares - 3:30 p. m.

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima - 3:30 p. m.

Atlético Nacional vs. Once Caldas - 3:30 p. m.

- Águilas Doradas vs. Independiente Medellín - 3:30 p. m.

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza - 3:30 p. m.

2:55 p. m.: La tabla, ad portas de los siete partidos por jugar

2:50 p. m.: Junior de Barranquilla tomó una decisión

El técnico Uruguayo Sebastián Viera no es más el técnico del Junior tras el mal semestre que tuvo el equipo, sin posibilidad de jugar los cuadrangulares.

¡COMUNICADO OFICIAL! 🔴⚪ https://t.co/RsZ7dWAslt — Junior FC (@JuniorClubSA) November 14, 2026

2:45 P. M.: Deportivo Pereira vs. América de Cali se juega

Acuerdo entre jugadores de Deportivo Pereira y la dirigencia debido a la crisis financiera y la amenaza de paro en el partido ante América de Cali. Se les pagará directamente con el ingreso de taquilla. El partido es en Yopal, Casanare.