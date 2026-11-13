Empresa ‘Dubái’ comienza el pago de salarios para rescatar a tradicional club de Liga Betplay: anuncio oficial

Tradicional equipo de la Liga Betplay se mueve en medio de la crisis y confirmó a unos inversores que ayudarán a pagar los salarios que les debe a sus jugadores y demás personal. En las redes sociales, Deportivo Pereira dio a conocer qué empresa llega a su rescate y cuál será el proceso de desembolso.

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Y es que el Deportivo Pereira pasa por una compleja crisis financiera que ha tenido fuertes castigos por las entidades encargadas y el Ministerio del Deporte, que ha instaurado plazos, revisión de cuentas y se ha amenazado con la pérdida del reconocimiento deportivo.

La Dimayor y el Ministerio del Trabajo también han intervenido en este caso por los derechos de los trabajadores y la crisis financiera toca fondo. La temporada la finalizó totalmente eliminado del ‘Todos contra Todos’ y con preocupación en la hinchada por el descenso en el 2027.

En un comunicado de prensa en sus canales oficiales, Deportivo Pereira confirmó que la compañía denominada Empresarios Full CCI Dubái Colombia S.A.S. comienza un proceso de pagos de salarios desde el próximo 17 de noviembre, luego de que se adelantaran procesos documentales y autenticaciones en notaría con su representante legal en una figura denominada “cesión de derechos patrimoniales”.

Nuevos dueños para el Deportivo Pereira

El representante del grupo empresarial es Albeiro Peña Peña, quien ya formalizó mediante documentos su compromiso de cumplir con los pagos establecidos y que se adeudan, con el propósito de asumir el manejo de la institución ‘Matecaña’. Este empresario lleva varios años de experiencia moviéndose en el sector de los hidrocarburos.

“Al respecto, durante una comunicación sostenida en el día de hoy (13 de noviembre) con el abogado Cristian Guevara, asesor jurídico del señor Peña, se informó que el próximo martes 17 de noviembre, a las 10:00 a.m., se realizará el primer desembolso. Estos recursos estarán destinados a iniciar el proceso de pago de los salarios pendientes de todos los colaboradores de la institución”, dice en el comunicado.

Precisamente, esta compañía se cree que tiene sede en Cartagena según su página web oficial y trabaja con productos derivados del petróleo, distribución de combustible y de gas. Según explican, están en el mercado con más de 30 años de experiencia.

✍️ Comunicado de prensa, noviembre 13 de 2026. https://t.co/wen4LThzpU — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) November 13, 2026

Tienen presencia en la distribución de productos petrolíferos en Europa, Estados Unidos y Medio Oriente. Con este perfil, la empresa Empresarios Full CCI Dubái Colombia S.A.S. comienza el proceso para hacerse cargo del club del Eje Cafetero.