La Selección Colombia venció por 1-0 a Chile en partido amistoso que se disputó en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Fue una cita especial debido a que fue una presentación en homenaje a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto en el suroccidente del país.

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El pacto era claro. Colombia iba a llevar a los jugadores de las mayores al Pascual Guerrero en una iniciativa que lideró el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún; y el alcalde de Cali, Alejandro Eder. La taquilla de este compromiso será entregada a los damnificados por el movimiento telúrico.

Uno de los periodistas que opinó tras la victoria de Colombia fue Carlos Antonio Vélez, quien en su espacio Planeta Fútbol de Win Sports fue tajante al dar su lista de once jugadores que definitivamente deben ser titulares en la Tricolor en el año 2027, cuando comience la competencia oficial.

Para Carlos Antonio Vélez, hay 11 futbolistas que ya están consolidados y que hacen parte del proceso deportivo y que deberían ser titulares en el esquema de Néstor Lorenzo. Incluso varios de ellos ya se instalan como baluartes en el camerino, como Dávinson Sánchez y Jefferson Lerma.

Selección Colombia vs, Chile amistoso en Cali Foto: Raúl Palacios / El País

Eso sí, fue claro al decir que un lateral como Johan Mojica ya no debería regresar a las convocatorias. En su lista, llama la atención que menciona a varios del proceso que no fueron convocados para este doblete ante Chile.

Lista de Carlos Antonio Vélez para la titular de Colombia

Álvaro Montero

Daniel Muñoz

Dávinson Sánchez

Jhon Lucumí

Jefferson Lerma

Gustavo Puerta

Jhon Arias

Luis Díaz

Luis Javier Suárez

Yaser Asprilla

Carlos Andrés Gómez

Partido opaco de Colombia ante Chile

Tuvieron que pasar 27 años para que la Selección Colombia masculina de mayores volviera a jugar en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

¿El resultado? Un lleno total, con fiesta en las tribunas y la mancha amarilla brillando, pero mucho que desear en el espectáculo en la cancha.

Apenas en el primer tiempo, sobre el minuto 35, el central chileno Guillermo Maripán se precipitó al tratar de rechazar un centro preciso del lateral Daniel Muñoz y mandó la pelota al fondo de la red para el 1-0 de la Selección Colombia en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

El próximo partido de la Selección Colombia será, precisamente, contra Chile, pero en Santiago, sobre las 6:00 p.m., hora colombiana.