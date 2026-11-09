Alejandro Eder hace importante anuncio sobre el partido de Colombia vs Chile: “Tuve una llamada con Ramón Jesurún”

El partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Chile, que se disputará en Cali, no solo busca convocar a los aficionados al fútbol, sino también contribuir a la atención de las familias afectadas por el sismo que golpeó a la ciudad. Así lo anunció el alcalde de la capital del Valle del Cauca, Alejandro Eder.

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Durante una declaración, el mandatario explicó que sostuvo una llamada con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, con el propósito de coordinar que el dinero relacionado con el encuentro deportivo se dirija a quienes todavía necesitan asistencia humanitaria tras la emergencia.

Eder indicó que la Alcaldía de Cali ya trabaja con el Programa Mundial de Alimentos en una estrategia de atención que cuenta con recursos cercanos a los 7.000 millones de pesos. Según explicó, este fondo está compuesto por aportes internacionales y dinero de la ciudad, en una proporción aproximada de un 50 % por cada fuente.

A esta iniciativa se sumarían los recursos de la Federación correspondientes al partido amistoso del viernes. La intención, explicó el alcalde, es utilizar el dinero para adquirir mercados y entregarlos a las personas damnificadas que todavía requieren este tipo de ayuda.

El mandatario destacó que la jornada deportiva también puede convertirse en una oportunidad para respaldar a las comunidades que continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia.

En ese sentido, aseguró que el encuentro permitirá reunir a los aficionados en torno a la selección nacional y, al mismo tiempo, aportar a la atención de las familias afectadas.

“Entonces a los caleños no solo vamos a gozar del fútbol, a los que van a venir al estadio, no solo vamos a llenar de alegría nuestra ciudad, también vamos a apoyar a los caleños y las caleñas que más nos necesitan después del sismo”, afirmó Eder.

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De esta manera, la Alcaldía busca sumar los recursos vinculados al partido a los esfuerzos de asistencia humanitaria que se mantienen en la ciudad. La estrategia contempla la adquisición y entrega de alimentos para los hogares que todavía necesitan apoyo, mediante el trabajo conjunto con el Programa Mundial de Alimentos y la Federación Colombiana de Fútbol.

Esta iniciativa se da en el marco de las estrategias propuestas por las autoridades, para seguir en las labores de atención de las personas damnificadas por el terremoto del 10 de agosto, el cual dejó a varios ciudadanos de Cali afectados por la emergencia.