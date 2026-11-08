Atacan con explosivos el peaje de Villa Rica, Cauca, a solo 30 minutos de Cali

Continúan los ataques armados contra infraestructura y población civil en el Cauca, especialmente sobre peajes en la siempre transitada Vía Panamericana. En esta ocasión, en blanco de los terroristas fue el peaje de Villa Rica, norte de ese departamento, que queda a tan solo 30 minutos de Cali, capital del Valle del Cauca.

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Información extraoficial conocida por SEMANA da cuenta que el ataque fue con drones cargados con explosivos, pero la fuerza pública logró repeler a tiempo la maniobra de los criminales, presuntamente disidencias de las Farc.

Por ahora, no se reportan personas fallecidas ni heridas, solo daños materiales. Este ataque se registra 24 horas después de que el peaje de Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao, también en el norte del Cauca.

De acuerdo con la información conocida, el ataque se presentó en el PR 60+900, sobre la calzada derecha, donde sujetos desconocidos lanzaron una granada contra la infraestructura del peaje. Aunque el lugar contaba con cuatro tranqueras de seguridad, estas no impidieron que el artefacto explosivo fuera lanzado contra las instalaciones.

El hecho no dejó personas lesionadas, pero sí ocasionó daños materiales en la infraestructura. Según el reporte, la situación fue controlada por unidades del Ejército Nacional y el personal de vigilancia que permanece en la zona.

A través de un comunicado de prensa, la concesionaria Nuevo Cauca S.A.S. rechazó de manera contundente el ataque y manifestó su preocupación por los hechos de violencia que vienen afectando la infraestructura vial en el departamento.

La empresa señaló que este tipo de acciones ponen en riesgo la vida e integridad de las comunidades aledañas, los trabajadores y los usuarios de la vía, además de afectar un corredor estratégico para la movilidad, la economía y el desarrollo del Cauca.

Asimismo, indicó que los daños ocasionados en el peaje están siendo evaluados por los equipos técnicos para establecer su magnitud. La concesionaria también agradeció la presencia y el acompañamiento del Ejército Nacional y solicitó que se mantenga de manera permanente la presencia de la Fuerza Pública en las estaciones de peaje.