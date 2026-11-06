Masacre en el norte del Valle: hombres armados asesinaron a tres mujeres en el municipio de Toro

Una nueva masacre sacudió este viernes, 6 de noviembre, al municipio de Toro, en la subregión del norte del Valle del Cauca, luego de que tres mujeres fueran asesinadas con armas de fuego al interior de un inmueble residencial.

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De acuerdo con las primeras informaciones conocidas en la zona, hombres armados irrumpieron de manera violenta en la vivienda y accionaron sus pistolas contra las víctimas sin mediar palabra antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

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Las víctimas fatales de la incursión homicida fueron identificadas de manera preliminar en la escena por las autoridades competentes como Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez Toro, según informó Noti Valle.

Integrantes de la Policía Nacional e investigadores de policía judicial acudieron al lugar del crimen tras las llamadas de auxilio de los vecinos del sector con el fin de resguardar las evidencias físicas. Las víctimas mortales fueron identificadas preliminarmente como Yarlin Andrea Muñoz, Sulisney Muñoz y María del Carmen Gutiérrez.

Verificación de hipótesis e investigaciones en curso

En contacto directo con la cúpula de la Policía del Valle del Cauca, SEMANA confirmó que los mandos de la institución se encuentran preparando un pronunciamiento y reporte oficial preliminar que consolide los detalles técnicos de la inspección.

Hasta el momento, las hipótesis sobre las causas del múltiple crimen se manejan bajo estricta reserva de la investigación preliminar a la espera de los hallazgos de campo. Las autoridades del Valle del Cauca preparan un reporte preliminar sobre la masacre mientras se aguarda un pronunciamiento oficial.

Unidades especiales de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía General de la Nación mantienen las pesquisas en la localidad norteña para dar con el paradero de los homicidas y establecer los móviles que desencadenaron este lamentable hecho de violencia.