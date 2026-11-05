Feminicidio de María Camila Potosí: Megaoperativo de Cali dejó capturadas dos personas más

En el marco de la Operación Iron 2.0, desplegada en la madrugada de este jueves 5 de noviembre, fueron capturadas en la capital del Valle del Cauca más de un centenar de personas con requerimientos judiciales y se desarticularon once estructuras delincuenciales.

Presuntos asesinos de María Camila Potosí no aguantaron la risa durante audiencia: quedó en video y así reaccionó el juez

Sin embargo, uno de los resultados más llamativos e importantes de la operación, fue la captura de los dos últimos implicados en el feminicidio de la joven de 21 años, María Camila Potosí, ocurrido el 18 julio, que se encontraba embarazada y tenía 8 meses de gestación cuando ocurrió el terrible suceso que sacudió al país.

De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, los primeros cinco procesados son Yulia Cecilia Angulo Escobar, Nixon Steven Mondragón Fuero, Kevin Alexi López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes habrían desempeñado diferentes funciones en la planeación y ejecución del crimen.

María Camila Potosí Foto: Montaje realizado por El País con fotos de RRSS / Video de la Policía de Cali e insumos suministrados

Según la Fiscalía, Yulia Cecilia Angulo Escobar habría engañado a la víctima al fingir que también estaba embarazada para ganarse su confianza. Posteriormente, la convenció de acompañarla hasta un inmueble que previamente había conseguido, bajo el pretexto de llevarla a una panadería ubicada en el sector de Alto de Polvorines.

Las autoridades sostienen que, una vez llegaron al lugar, Nixon Steven Mondragón Fuero presuntamente atacó a María Camila Potosí con un arma cortopunzante en repetidas ocasiones, causándole la muerte. Después del homicidio, habría extraído al bebé que la víctima llevaba en su vientre.

María Camila Potosí tenía 21 años Foto: cortesía

Con las capturas logradas en el marco de la operación Iron 2.0, las autoridades afirman haber ubicado por completo a la banda sindicada de cometer el homicidio.

María Camila fue reportada como desaparecida el jueves 16 de julio cuando salió de su casa en el barrio Meléndez, en Cali.

La joven de 21 años se dirigía a un centro asistencial en el sector de Polvorines, en el suroccidente de la capital vallecaucana.

Según establecieron los investigadores de la Fiscalía, el último reporte de la joven con vida da cuenta de que iba como parrillera en una moto que era conducida por una supuesta conocida.

Caso María Camila Potosí Foto: Montaje realizado por El País con fotos Suministradas al Medio

Se espera que los dos capturados sean llevados ante las autoridades judiciales competentes y enfrenten cargos por secuestro simple, desaparición forzada, homicidio agravado, ocultamiento, entre otros. En la audiencia del pasado 3 de agosto, ninguno de los primeros cinco capturados aceptó los cargos.