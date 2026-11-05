Más de 100 capturados en Cali: presidente De La Espriella anuncia duro golpe contra 18 bandas criminales

El presidente Abelardo De La Espriella entregó este jueves, 5 de noviembre, más detalles de la nueva ofensiva contra las organizaciones criminales que operan en Cali, Valle del Cauca, que dejó más de 100 personas capturadas durante procedimientos realizados en la madrugada.

Operación Iron 2.0 en Cali lleva 83 capturas: el alcalde Eder entrega detalles y supervisa la redada

Según el mandatario, los resultados corresponden a la segunda fase de la operación Iron 2.0, una estrategia de las autoridades que ha permitido afectar a más de 18 estructuras delincuenciales en la capital vallecaucana.

¡CONTINÚA LA OFENSIVA CONTRA LA CRIMINALIDAD EN CALI! La operación IRON 2.0 segunda fase de nuestra ofensiva contra las estructuras criminales en Cali, ha permitido desarticular más de 18 organizaciones delincuenciales. Esta madrugada, en una operación coordinada entre nuestra Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, efectuamos más de 100 capturas. Seguimos trabajando sin descanso para devolverles la tranquilidad, la seguridad y la paz a los caleños. ¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026

“¡Continúa la ofensiva contra la criminalidad en Cali! La operación Iron 2.0, segunda fase de nuestra ofensiva contra las estructuras criminales en Cali, ha permitido desarticular más de 18 organizaciones delincuenciales”, aseguró De La Espriella.

El jefe de Estado destacó que los procedimientos fueron desarrollados mediante un trabajo conjunto entre las autoridades judiciales, que desde hace varios meses le siguen el rastro a los ilegales.

“Esta madrugada, en una operación coordinada entre nuestra Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, efectuamos más de 100 capturas”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre las identidades de los detenidos, los delitos que les serían imputados ni las organizaciones criminales afectadas durante los procedimientos. El mandatario insistió en que su Gobierno continuará adelantando operaciones para combatir la delincuencia y recuperar las condiciones de seguridad en la ciudad.

“Seguimos trabajando sin descanso para devolverles la tranquilidad, la seguridad y la paz a los caleños”, manifestó. De La Espriella cerró su pronunciamiento con un mensaje dirigido a las organizaciones delincuenciales: “¡El miedo cambió de bando! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”.

¿Feria de Cali 2026 está garantizada tras el terremoto? Alcalde Alejandro Eder responde

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó detalles de esta redada contra el crimen organizado: “¡Más de 100 capturas y 11 organizaciones criminales desarticuladas en Cali! Este es el resultado de la operación Iron 2.0. Esta madrugada, con más de 140 diligencias de allanamiento y el trabajo articulado de más de 2.000 integrantes de nuestra Fuerza Pública y la Fiscalía, golpeamos estructuras dedicadas al homicidio, la extorsión, el hurto y el microtráfico”.

Asimismo, el mandatario de los caleños confirmó: “Pero hay un resultado que tiene un significado especial: capturamos a los dos últimos responsables del feminicidio de María Camila Potosí y su hija. Lo dijimos desde el primer momento: no descansaríamos hasta encontrarlos. Hoy los siete implicados en este caso están en manos de la justicia”.