Dos muertos y al menos 15 heridos tras accidente de un bus en la vía Panamericana

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre sobre la vía Panamericana en el sector de Chontaduro, sobre el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca.

Dos personas perdieron la vida y al menos 15 más terminaron con lesiones, por lo que las trasladaron a centros asistenciales cercanos. Lo que se ha conocido es que el bus interdepartamental chocó contra una tractomula en medio de hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

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