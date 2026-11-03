Vístete de Colombia, el Minuto de Dios y otras organizaciones buscan llevar alegría a los damnificados del terremoto en Navidad

Las familias que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto recibirán un nuevo acompañamiento durante la temporada navideña. La iniciativa Vístete de Esperanza llegará a Pereira y Dosquebradas con una jornada de entrega gratuita de ropa y calzado para los damnificados.

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La actividad se desarrollará del 20 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 en el Parque Metropolitano del Café, ubicado en la calle 50 #13-03, entrada El Jardín, en Pereira. Allí se habilitará una tienda multimarca solidaria en la que cada beneficiario podrá escoger cinco prendas nuevas.

La organización espera llegar a más de 15.000 personas que perdieron sus hogares por colapso total o que, debido a las condiciones de riesgo de sus viviendas, no han podido recuperar sus pertenencias.

La iniciativa es liderada por Vístete de Colombia, movimiento que reúne a más de 1.000 marcas nacionales, en alianza con la Corporación El Minuto de Dios y ProRisaralda. También cuenta con el respaldo de las alcaldías de Pereira y Dosquebradas y la articulación de Colombia, Un Solo Corazón, iniciativa de la primera dama de la Nación.

La iniciativa busca ayudar a las personas damnificadas por el terremoto del 10 de agosto. Foto: Cortesía para SEMANA

La llegada a Risaralda se da después de los resultados obtenidos en Cali, donde durante tres semanas fueron entregadas 41.220 prendas a 8.244 personas afectadas por la emergencia. Ahora, el propósito es ampliar el acompañamiento a las comunidades que todavía enfrentan las consecuencias del desastre.

“Detrás de algo aparentemente tan básico como una prenda, hay algo profundamente humano: la dignidad de elegir con qué vestirse para empezar de nuevo”, expresó Adriana Arboleda, cofundadora de Vístete de Colombia.

Los organizadores hicieron un llamado a marcas, empresas y ciudadanos para que se vinculen a esta jornada mediante donaciones de ropa y calzado nuevos o aportes económicos que permitan cubrir los gastos logísticos y garantizar la disponibilidad de los artículos durante las fechas previstas.

Camilo Bernal Hadad, presidente de la Junta Directiva de la Obra Minuto de Dios, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre el sector productivo y las organizaciones sociales para acompañar a las comunidades afectadas.

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Por su parte, Carolina Henao Villegas, de ProRisaralda SMP, señaló que la solidaridad permite unir voluntades y apoyar a los territorios en momentos difíciles.

Con esta nueva jornada, Vístete de Esperanza busca que miles de familias de Pereira y Dosquebradas reciban algo más que prendas de vestir: una oportunidad para recuperar parte de su cotidianidad y afrontar el proceso de reconstrucción de sus vidas.