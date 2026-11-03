Álex Flórez, ¿por qué la Corte desestimó la retractación de su expareja en el caso de violencia?

SEMANA reveló en su pasada edición impresa el expediente que tiene la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, por el delito de violencia intrafamiliar agravada que habría ejercido contra su expareja, Gloria Johanna Peláez.

Esa investigación dejó en evidencia que las situaciones habrían ocurrido en un contexto de desigualdad de poder, vulnerabilidad económica y presión psicológica que terminaron desestimando la retractación que grabó la víctima y público Flórez en sus redes sociales, a principios del año pasado.

Exclusivo: las pruebas de la Corte Suprema contra Alex Flórez por violencia intrafamiliar

El 19 de marzo de 2025, el senador del Pacto Histórico utilizó su cuenta de X para publicar un video en el que aparecía Johanna Peláez, su expareja, retractándose de los señalamientos contra el funcionario y aseguró que todo sería una persecución política.

Sin embargo, el expediente construido por el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, reveló pruebas sobre la supuesta existencia de una especia de sometimiento y dependencia económica detrás de la retractación de la mujer.

La acusación reveló que después de todo el escándalo mediático que se armó por este caso, el congresista acudió a un acuerdo conciliatorio de 7 millones de pesos mensuales por la manutención del hijo de la pareja.

Para llegar a ese hallazgo, la Corte interceptó las comunicaciones de Peláez y en una de sus comunicaciones confesó haber amenazado a Flórez para firmara dicha cuota para el hijo en común, a cambio de que no se hiciera pública los hechos de “violencia física, vicaria y económica” a los que habría sido sometida.

La Corte Suprema de Justicia consideró que este caso habría un ciclo de violencia de género para la víctima, pues habría accedido ante el poder económica y político del presunto agresor, en medio de las deudas que la agobiaban y la sostenibilidad de criar a su hijo.

La presunta agresión ocurrió el 18 de febrero de 2021, al interio de la camioneta del entonces concejal de Medellín, Aléx Flórez, quien habría reaccionado violentamente contra Johanna Peláez luego de que le informó que estaba embarazada y, al parecer, le exigió a la mujer que abortara porque “no estaba preparado para ser papá”.

Las interceptaciones a Peláez dejaron al descubierto que después de su retractación, se contactó con familiares y amigos cercanos a confesarles que “Álex me pegó el día que le dije que estaba embarazada” y hasta advirtió que “estuve a punto de suicidarme, de tirarme de un piso 22 con una barriga de embarazada (…). Él es un hombre que te martilla y te martilla la cabeza”.

La Corte consideró en este caso que la retractación no desvirtúa el delito, sino que formaría parte del ciclo de violencia que habría sufrido la víctima.