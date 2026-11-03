“No voy a tolerar más infamias”: general (r) William Salamanca responde a los señalamientos de su sucesor en la Policía

Recientemente y en varias declaraciones ante medios de comunicación, el exdirector de la Policía, el general en retiro William Rincón, señaló que sus excompañeros en la institución y su propio antecesor en la dirección de la Policía, el general en retiro William René Salamanca, estarían vinculados en la muerte de su hijo.

General (r) Rincón, exdirector de la Policía, vincula presuntos hechos de corrupción con el asesinato de su hijo Juan Felipe

El general Rincón advirtió que incluso la orden institucional, en cabeza, supuestamente del entonces director, el general William René Salamanca, era no asistir al sepelio de Juan Felipe Rincón, el hijo del general Rincón, muerto en extrañas circunstancias en el sur de Bogotá. El general Salamanca respondió a este y otros señalamientos.

“Me duele lo que le pasó a Juan Felipe, pero eso no habilita al general Rincón para que con infamias y señalamientos pretenda desviar la atención de la justicia y de la sociedad colombiana. Yo preferí callar durante casi año y medio respetando la partida de este mundo del joven Juan Felipe”, dijo el general en retiro William René Salamanca.

El exdirector de la Policía insistió en que nada tiene que ver con la muerte o las denuncias que ha hecho su sucesor en la institución. Le pidió permitir que las autoridades investiguen y tomen las decisiones que correspondan en el marco de las diligencias judiciales, pero anticipó que a través de su defensa no permitirá más señalamientos sin ninguna clase de fundamento.

“Dejemos que la justicia actúe, que la Fiscalía siga cumpliendo su papel y no llevemos a los medios de comunicación estos escenarios que también afectan a una institución como la Policía, a la que quiero… Pero no voy a tolerar más infamias. Quienes me conocen saben que fui policía por más de 40 años al servicio de mi país y en mi institución”, insistió el exdirector de la Policía.

El general Salamanca, y a través de un video que desarrolló en conjunto con su equipo de abogados, trató de explicar cada uno de los puntos denunciados por el general Rincón, desvirtuando los señalamientos y aclarando que nada tiene que ver con esas denuncias. Aprovechó ese video para enviar un mensaje a los funcionarios de la Policía, en especial del Hospital Central.

“Enviar un mensaje a todos los policías de Colombia, pero también en especial al cuerpo médico, paramédico, administrativo, logístico del Hospital Central de la Policía. He sido testigo por muchos años de cómo ellos han sido fieles a su juramento, han cumplido de manera silenciosa pero efectiva ese propósito de asistir al enfermo, a ellos también mi gratitud y mi respeto y admiración”, dijo el general Salamanca.

El exdirector de la Policía dejó su defensa en manos del abogado Juan Camilo Torres, quien advirtió que estará atento a las solicitudes y reparos a las declaraciones que ha entregado en general William Rincón, principalmente donde señala a su cliente de hechos que, en su criterio, nunca ocurrieron.