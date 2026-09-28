General (r) Rincón, exdirector de la Policía, vincula presuntos hechos de corrupción con el asesinato de su hijo Juan Felipe

Una declaración del general en retiro William Rincón, exdirector de la Policía en el gobierno de Gustavo Petro, advierte presuntos hechos de corrupción en la contratación de la institución y durante la jefatura del también general en retiro William René Salamanca.

La justicia busca a los asesinos de Juan Felipe Rincón, el hijo del director de la Policía, general William Rincón, quienes se dieron a la fuga

De acuerdo con una revelación de Caracol Radio, que incluye la declaración del exdirector de la Policía en la Fiscalía, habría un punto común entre la muerte de su hijo, Juan Felipe Rincón, y presuntos hechos de corrupción en la institución, y señala a un grupo de contratistas, muy cercanos al también exdirector de la Policía, William René Salamanca.

Según el general Rincón, existe una conexión entre algunos contratistas y quienes resultaron involucrados en el asesinato de su hijo, principalmente quienes se encuentran procesados por posibles actos de tortura en contra de su hijo. La evidencia estaría en la firma de contratos durante la jefatura de Salamanca en la Policía.

El general William René Salamanca, exdirector General de la Policía Nacional de Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La evidencia de los señalamientos del general Rincón contra su antecesor está en una auditoría de la Contraloría General de la República, en la que se advierte que la Policía “limitó la pluralidad de oferentes para la adquisición de distintos bienes y servicios al suscribir contratos de manera directa con un solo proveedor”.

El exdirector de la Policía insistió en su declaración en que un conocido contratista tendría más del 50 por ciento de los productos y servicios que maneja la Policía y ese contratista sería cercano a su antecesor, el general en retiro, William Salamanca. La evidencia estaría en esa auditoría de la Contraloría; por eso insiste en que la Fiscalía debe investigar ese capítulo.

En las audiencias ha quedado claro que Juan Felipe Rincón no era un pederasta como pretendieron mostrarlo. Esta fue una lucha silenciosa del actual director de la Policía, general William Rincón. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

La investigación por la muerte en extrañas circunstancias de Juan Felipe Rincón, hijo del exdirector de la Policía, está en un punto medular. Al inicio, el único vinculado era el escolta del joven; luego fueron procesadas las personas que lo golpearon. Ahora, con una nueva línea de investigación, la Fiscalía espera determinar las coincidencias que para el general Rincón son indicios criminales.