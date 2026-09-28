Sin hacer una acusación directa sobre el exdirector de la Policía, el general (r) William Salamanca, el general (r) Tito Castellanos, quien fue su subdirector le pidió a los entes correspondientes que investiguen presuntos hechos de corrupción en dos contratos.

El general William Salamanca, salió de la Policía en medio de serios cuestionamientos relacionados al caso de Papá Pitufo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El primero tiene que ver con un contrato por 500 mil millones de pesos en sanidad de la Policía, el cual pretendía en la administración Salamanca entregarlo a dedo bajo la figura de urgencia manifiesta.

De acuerdo con Castellanos, él frenó dicha contratación bajo la mencionada figura. Dijo que, de manera anónima, le hicieron llegar un mensaje sobre que él se estaba convirtiendo en un palo en la rueda dentro de la Policía.

El segundo contrato que pidió Castellanos se investigue, es el de porque no se hizo el cambio de uniformes como se había proyectado en la Policía. Proceso que fue frenado también durante la administración del general Salamanca.

El general retirado tito Castellanos, pidió que se investiguen contratos bajo la administración del general William Salamanca. Foto: Policía

“Si vi que el procedimiento como tal para el que había sido designado el presupuesto no estaba”, dijo el general Castellanos al referirse al fracasado cambio de uniformes para la policía que iba a pasar de verde a azul.

“Una fuente anónima me dijo en sus momentos. ”general uste está en estos momentos colocándole un palo a la rueda y va atener problemas", señaló el general Castellanos.

Indicó que luego se vino en contra de él una ofensiva de mensaje que buscaban desacreditarlo y sacarlo de la Policía durante de la administración del general Salamanca.

También dijo que las advertencias no solamente eran sobre él sino su familia. “La idea era vincular jurídicamente en un proceso a uno de mis hijos y posteriormente tenerlo en un centro de reclusión”, denunció el general Castellanos.

El entonces presidente Gustavo Petro, ordenó el reintegro del general William Salamanca. Foto: Presidencia

Así mismo Castellanos señaló que durante la administración del general Salamanca, la Dirección de Inteligencia de la Policía, Dipol, habría actuado de manera contraria a la ley para afectarlo a él.

“Yo era el subdirector de la Policía Nacional y el director era el general Salamanca. Yo solicitó que lo entes de control verifiquen lo que yo estoy diciendo. Con todos los generales trabajé y apenas se posesionó el general Salamanca me aparecieron cinco procesos”,