Cayó alias Tokis: investigan qué hacía cerca del colegio antes de los hechos en los que murió el joven Johan Sebastián

Un nuevo golpe a la estructura criminal La Sierra fue reportado por Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien informó sobre la captura en flagrancia de dos de sus presuntos integrantes, entre ellos alias Tokis, señalado como coordinador de esta organización.

Según explicó Gutiérrez en su cuenta de X, el operativo fue resultado de labores de inteligencia y del trabajo articulado entre la Policía y la Fiscalía. En total se realizaron cuatro allanamientos que permitieron las capturas.

El caso toma especial relevancia porque, de acuerdo con el alcalde, alias Tokis está vinculado a las investigaciones por los hechos ocurridos el pasado 9 de septiembre en una institución educativa.

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¿Qué investigan sobre alias Tokis?

En su publicación, Gutiérrez señaló que el capturado habría estado merodeando los alrededores del colegio donde ocurrieron los hechos.

El alcalde relacionó esta investigación con el caso que terminó con la muerte de Johan Sebastián y expresó su solidaridad con la familia del joven.

La información divulgada por Gutiérrez establece que alias Tokis está vinculado a la investigación y que habría sido visto en los alrededores de la institución educativa.

Esto no significa que se le atribuya directamente la muerte de Johan Sebastián; su eventual responsabilidad deberá ser determinada dentro de la investigación correspondiente.

🚨 Otro golpe a la estructura criminal La Sierra.



Gracias a labores de inteligencia y al trabajo articulado entre Policía y Fiscalía, se realizaron 4 allanamientos y se capturaron en flagrancia a 2 integrantes, entre ellos alias “Tokis”, señalado coordinador de esta estructura.… pic.twitter.com/PX6bLjyT93 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 28, 2026

La advertencia del alcalde contra La Sierra

Gutiérrez también recordó que, después de los hechos del 9 de septiembre, había anunciado que las autoridades irían tras los integrantes de la estructura criminal que tenía injerencia en ese sector.

“Ese mismo día dijimos que íbamos por los integrantes de la estructura criminal que tenía injerencia en ese sector. Y estamos cumpliendo”, afirmó el alcalde en su publicación.

Al final del mensaje, Gutiérrez lanzó una advertencia directa a los integrantes de las estructuras criminales: “Se les acabó la tranquilidad”.

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El alcalde añadió que las autoridades continuarán actuando contra los objetivos identificados: “Objetivo que ponemos en la mira, objetivo por el que vamos”.

De esta manera, la captura de alias Tokis se suma a las acciones anunciadas por la administración distrital contra la estructura criminal La Sierra, mientras continúa la investigación por los hechos ocurridos el 9 de septiembre en la institución educativa.