¿Santería? Grave denuncia por gatos negros encontrados en el Cementerio Central en Bogotá

El colectivo Corazón Animal Vegano extendió una grave denuncia a través de sus redes sociales, debido a que habrían encontrado a unos gatos negros atrapados dentro de una tumba en el Cementerio Central de Bogotá, situación que ha generado preocupación dentro de los rescatistas que presenciaron el hecho.

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En diálogo con SEMANA, una vocera de la organización comentó que durante el recorrido para intentar sacar a los animales del lugar, se encontraron con periódicos y platos con comida de gato dentro de la fosa, objetos que, según sus declaraciones, la administración del cementerio les afirmó que colocaba una persona desde afuera.

Sin embargo, la portavoz aclaró que, desde su punto de vista, esto no era posible, debido a que, por la forma en la que estaban dispuestos los utensilios, no se podían organizar sin estar adentro. Además, afirmó que mientras revisaban el lugar se encontraron con huesos, guirnaldas de Navidad, muñecas, latas de cerveza y huesos de gato.

“Y es que también, para la persona que está entrando comida, tiene que pisar los cadáveres y eso no es normal que alguien haga eso, que cruce cráneos y huesos para poderle meter comida. ¿Quién está metiendo la comida de gatos? Porque hay cráneos, porque hay juguetes, porque hay botellas de cerveza y porque hay algo sepultado, o sea, porque dentro de una tumba hay sepultado tumultos de arena y ponen piedras haciendo un círculo”, afirmaron desde Corazón Animal Vegano.

Los animales serían gatos de muy corta edad. Foto: Corazón Animal Vegano

Por otro lado, desde la organización resaltan que una de las grandes preocupaciones dentro de este caso es que, debido al lugar donde se encuentran los animales, están expuestos constantemente a enfermedades e infecciones que pueden agravar su bienestar.

“El problema no es que se vayan a morir de hambre, es que se van a morir de infecciones. Ya esos gatos tienen los ojos con lagañas, tiene un ojito chiquito. Entonces son gatos que van a morir de infección”, aseguraron.

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Asimismo, el colectivo manifestó que, al no tener una presunta respuesta concreta por parte de las entidades correspondientes, como el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se realizará un plantón este 28 de septiembre en el Cementerio Central, con el fin de que se tomen medidas en el asunto.

Sin embargo, durante los últimos minutos, la organización declaró a SEMANA que presuntamente habrían cerrado la tumba donde se encontraban los gatos, hecho que evitaría que se usen jaulas trampa en el lugar, objetos necesarios para sacar a los felino, según Corazón Animal Vegano.

Presunta tumba cerrada en el Cementerio Central Foto: Corazón Animal Vegano

Por otro lado, según algunas fuentes contactadas, afirmaron que ya se extendió la alarma a IDPYBA, por lo que la organización ya habría enviado una cuadrilla al lugar para brindar el acompañamiento correspondiente. También aclararon, que no se trataría de una caso de maltrato animal, sino que son animales del sector que buscan refugio.