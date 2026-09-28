Bogotá “está marcando un hito” en movilidad eléctrica con nuevos buses duales: analiza experto

Bogotá avanza en la incorporación de tecnología eléctrica a su sistema de transporte público. La ciudad ya supera los 1.500 buses eléctricos y recientemente sumó 50 buses articulados duales 100 % eléctricos, una modalidad que, según el experto en transporte y movilidad eléctrica Diego Torres, permite combinar la operación en las troncales de TransMilenio con el tránsito por vías mixtas.

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“Bogotá está marcando un hito. No solamente estamos aumentando la flota eléctrica, sino incorporando una tipología de bus que combina la operación por el carril exclusivo de TransMilenio con la posibilidad de circular por vías mixtas y recoger pasajeros en paraderos del componente zonal. Esa dualidad, sumada a que son 100 % eléctricos, representa un avance muy importante para la movilidad de la ciudad”, explica Torres.

Los nuevos vehículos cuentan con puertas a ambos costados, una característica que les permite atender estaciones y portales del sistema troncal y, al mismo tiempo, operar en paraderos ubicados sobre vías convencionales.

Para el experto, la transformación también está relacionada con los efectos de la tecnología eléctrica y la incorporación de nuevos sistemas a los vehículos.

“Esto no se trata únicamente de cambiar un bus diésel por uno eléctrico. Estamos hablando de mejorar la calidad del aire, reducir el ruido y, al mismo tiempo, ofrecer vehículos más tecnológicos, accesibles y conectados. Es una transformación de la experiencia del transporte público”, señala Torres.

Buses eléctricos que ya ruedan por las calles de Bogotá. Foto: cortesia BYD

Los buses cuentan con sistemas inteligentes de transporte, cámaras de videovigilancia, monitoreo de puntos ciegos, telemetría, espejos digitales, wifi y puertos USB. Además, al ser eléctricos, no generan emisiones directas por combustión durante su operación.

La estrategia contempla la incorporación de 900 nuevos buses eléctricos entre 2026 y 2029. Según estimaciones oficiales, cuando esa flota esté en operación, se evitará la emisión de cerca de 57.478 toneladas de CO₂ cada año.

Los 50 articulados duales también incluyen participación industrial nacional: 25 fueron ensamblados en Pereira y otros 25 en Cota, Cundinamarca.

Torres señala que la expansión de esta tecnología deberá estar acompañada de infraestructura y capacidad energética. “Estamos avanzando hacia una ciudad con diferentes modos de transporte integrados: Metro, TransMilenio, buses zonales, alimentadores y ahora articulados eléctricos duales. El gran desafío será que toda esa transformación tecnológica tenga detrás la infraestructura y la energía necesarias para sostenerla en el tiempo”, concluye.