Habla mujer que fue atacada por un conductor de bicitaxi: explica por qué le pegaron y confiesa que siente miedo

A través de redes sociales se ha hecho viral un video en el que se ve cómo un hombre que maneja un bicitaxi y una mujer agreden a una ciudadana y hasta le roban su teléfono celular.

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El hecho se presentó a plena luz del día frente a un establecimiento comercial del barrio Milenta, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

La víctima, una joven de 20 años, habló por primera vez y contó qué pasó y por qué se desató la agresión. “Ellos vienen en el carro, la señora no se baja, sino que me golpea la cabeza atrás y ahí es cuando se bajan”, comentó en diálogo con el medio City TV.

“Y en el video se ve que el señor se baja y él es el que me tumba. Yo ahí no pude hacer nada porque ya estaba abajo”, añadió.

De acuerdo con ella, todo comenzó con una discusión en un cruce peatonal cuando supuestamente el conductor del bicitaxi invadió esta zona e intentó pasar pese a que el semáforo estaba en rojo.

“El señor me choca con el carro y yo les dije que si me iban a atropellar. La señora me dijo que me quitara y me insultó, pero yo no le respondí nada. Se puso el semáforo en verde, yo seguí y la señora me sigue alegando”, explicó.

En ese momento, ella continuó su camino y pensó que todo había terminado allí. Sin embargo, los presuntos agresores la siguieron, la sacaron de un local comercial y fue entonces cuando se produjo la brutal golpiza y el robo.

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Ante la mirada de varios transeúntes, la arrojaron al piso, la golpearon en repetidas oportunidades, le lanzaron la maleta y le quitaron el celular. En medio de esto, un motociclista que vio todo intentó defenderla, pero el agresor sacó de inmediato un machete y lo comenzó a perseguir.

“Siento miedo porque, obviamente, yo siempre he salido sola, pero nunca me había pasado nada malo, e incluso cuando he estado en lugares más peligrosos. (…) Ahora me da miedo salir sola”, dijo la afectada.

Este es el momento del ataque. Foto: City Tv

La víctima también cuestionó la zona del barrio en la que comenzó la discusión, ya que aseguró que siempre las motos y los bicitaxis pasan sin importarles la presencia de los transeúntes.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las investigaciones para dar con los responsables de este ataque, para lo cual serán clave los videos de las cámaras de seguridad.