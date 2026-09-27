Ataque contra guarda de seguridad en estación de TransMilenio dejó dos capturadas: video mostró inesperada reacción

Un nuevo caso de intolerancia se registró en el sistema TransMilenio, esta vez en la estación Av. Chile, donde dos mujeres fueron capturadas en flagrancia tras presuntamente agredir a una guarda de seguridad.

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De acuerdo con la información conocida, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar luego de escuchar gritos de auxilio y encontraron a las involucradas en medio del altercado. Tras controlar la situación, las dos fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades para responder por el delito de lesiones personales.

Según lo reportado sobre el procedimiento, una de las capturadas, lejos de mostrar arrepentimiento, reaccionó con una actitud burlona mientras los policías adelantaban el operativo.

Uniformado de la policía realizando una requisa a un usuario de TransMilenio. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de las implicadas.

Nuevo episodio revive la preocupación

Este hecho vuelve a encender las alarmas por las agresiones contra el personal de seguridad en las estaciones de TransMilenio, una problemática que cobró especial relevancia hace apenas unos días con el homicidio de un guarda en la estación Terreros, en Soacha.

La víctima fue identificada como Cristian David Garzón Castro, de 27 años, quien murió tras ser apuñalado mientras cumplía sus funciones. De acuerdo con las versiones conocidas, el vigilante intervino para proteger a una compañera que iba a ser atacada y terminó recibiendo heridas mortales en el pecho.

Un video difundido tras el ataque mostró los esfuerzos de sus compañeros por auxiliarlo antes de que fuera trasladado a un centro médico.

Estación de TransMilenio y guardas de seguridad. Foto: Transmilenio y screenshot x

Luego de ese crimen, TransMilenio rechazó lo ocurrido, la empresa de seguridad Top Guard confirmó la captura de los presuntos responsables y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que las autoridades contarán con el respaldo necesario para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia.

Con este nuevo episodio en la estación Av. Chile, vuelve a quedar en evidencia la preocupación por los riesgos que enfrenta el personal de seguridad del sistema durante el cumplimiento de sus labores.