“Les están disparando”: habla en exclusiva la piloto de un Black Hawk que participó en operativo contra alias Cholo

Las mujeres en la Policía se abren paso para pilotear las aeronaves en complejas misiones. Foto: COLPRENSA

La misión de la mayor Pérez* como piloto titular de uno de los tres Black Hawk que participaron en el operativo contra José Pérez Villanueva, alias Cholo, era llevar a 12 Comandos Jungla.

Esa era la primera vez de Pérez como piloto al mando de una aeronave de guerra y en una misión de alta complejidad. El contingente aéreo salió con óptimas condiciones climatológicas que cambiaron a medida que se aproximaban al lugar donde se encontraba el criminal.

Tres Black Hawk de la Policía participaron en el operativo contra alias Cholo. Foto: suministrada a semana api

Pérez, su tripulación y los Jungla iban en la segunda aeronave de apoyo; el primer Black Hawk que iba a ingresar al área tenía como copiloto a una compañera suya. La aeronave de su amiga descendió con normalidad, pero al tocar tierra fue recibida a bala por los hombres de alias Cholo.

“Algunos de ellos (delincuentes) reaccionaron ante los comandos y ante las aeronaves. Y ahí es donde una de las aeronaves resulta impactada”, relató Pérez a SEMANA.

Tras el ataque armado de Los Pachenca, la aeronave que estaba en tierra emitió las palabras clave para que le brindaran apoyo, porque estaba siendo hostigada.

Alias Cholo fue abatido en un operativo de las autoridades colombianas. Foto: Colprensa.

“La aeronave que está en tierra nos dice desde qué punto los están hostigando y nosotros procedemos a realizar entrega de armas en esos puntos”, detalló.

“Ellos nos dan las palabras que nos indican que les están impactando, que les están disparando, y nosotros de una vez escuchamos esas palabras y los apoyamos a ellos desde el aire”, manifestó Pérez.

Asimismo, contó que, luego de apoyar a la aeronave en tierra, procedió a cumplir con su misión: desembarcar a los otros 12 Jungla para que apoyaran a los compañeros que ya estaban en tierra.

“Los comandos tienen la capacidad de desembarcar en minutos porque saben que no podemos tener la aeronave mucho tiempo en tierra y posterior procedemos a cubrirlos desde el aire”, manifestó.

El fusil decomisado a Los Pachenca tiene la capacidad de derribar helicópteros. Foto: Ministerio de Defensa

El operativo se extendió durante varias horas, lo que obligó a algunas de las aeronaves a entrar en una clase de relevos. Mientras unas continuaban apoyando a los hombres en tierra, las otras iban a recargar combustible.

“La operación nosotros la iniciamos a las tres de la tarde y retornamos a las 5:20 de la tarde. Tuvimos que ir a tanquear; mientras que unas aeronaves iban y suministraban combustible, otras aeronaves permanecíamos en el área, pero siempre una aeronave protegiendo a nuestros policías”, manifestó.

La mayor Pérez, quien había participado en otras misiones menos complejas como extinción de incendios, traslados de misiones médicas, entre otros, dio un nuevo paso en su carrera: entró a disminuir una brecha, ya que por lo general se ve a hombres al frente de los helicópteros de guerra.

“He estado en otras misiones de complejidad, pero en esta es la primera que salgo como piloto en comando y acá la importancia que nosotras las mujeres hemos venido aportando. Ver que, como les mencionaba, iba una copiloto también en otra aeronave”, señaló.

Su aporte fue esencial para el golpe estratégico de las autoridades contra el crimen de alto impacto en el país, que se fortaleció durante el gobierno Petro.

Los Pachenca o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada añadieron más hombres a sus estructuras, modernizaron su armamento y potencializan el negocio del tráfico de cocaína en medio de la política de paz total.

*Nombre cambiado por seguridad.