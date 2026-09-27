Por los micrófonos de SEMANA pasó Teófilo Gutiérrez a meses de su retiro oficial a sus 41 años.

Quien fuera Rey de América, mundialista con Selección Colombia, campeón del FPC con Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, también ganador de copas nacionales e internacionales con River Plate, entre otros reconocimientos, estuvo en una charla amena con este medio.

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En dicha conversación contó múltiples detalles de lo que fue su trayectoria llena de logros, pero también de polémicas. Entre los diversos temas que tocó, se le preguntó por la lesión que lo marcó y reveló que hasta colgar los guayos podrá ser intervenido quirúrgicamente.

Se trata de una fractura en la nariz que sufrió luego de un enfrentamiento con Baldomero Perlaza.

De la situación en particular que le dejó dicha ruptura parcial en su rostro reveló: “Más de una vez me dejaron un recuerdo... el tabique me lo fracturó un poco”.

Adicionalmente, Teo también dio a conocer que por años ha jugado con ello: “No me he podido operar. Siempre en Junior es ‘no, mañana, pasado, que después, no hay tiempo. En Junior he estado títulos, partido”.

Dicha situación es algo que reconoce como una confesión, porque es “lo que deja el fútbol y mucha gente no sabe”.

Picante con rivales y compañeros

Gutiérrez fue a lo largo de su trayectoria un jugador particular, de esos que están en vía de extinción. Con Carlos Tevez tuvo fuertes enfrentamientos mientras cada uno defendía los intereses de Boca Juniors y River Plate, respectivamente.

Al preguntarle por el ‘apache’ se quedó con lo bueno del argentino: “Admirador de su fútbol, de sus goles. Una carrera brillante. Siempre admiración por él”.

A meses de su retiro, Teófilo Gutiérrez confesó lo que realmente siente por Carlos Tevez y Sebastián Saja, futbolistas con los que tuvo fuertes encontrones en Argentina: “Eso fue un peliculón”. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/mp6K0ewcs4 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 23, 2026

Y sobre Sebastián Saja, portero que era su compañero en Racing, pero con el que llegó a los puños en pleno entrenamiento: “Tuvimos un percance que quedó en la historia pero después ya, normal... fue un peliculón difícil”.

De todo lo que se dice, donde se llegó a mencionar hasta la aparición de un arma y más, riéndose explicó: “Algunas cosas son verdad”.

Mundial 2014: capítulo especial

El Mundial 2014 es uno de los capítulos más memorables en la carrera de Teo Gutiérrez. En los micrófonos de SEMANA lo recordó como “una presión grande porqué el 9 no lo lleva cualquiera”.

También se mostró empático con la lamentable baja de Falcao García: “Frustración porqué Falcao no pudo estar con nosotros por una lesión, pero al vez alegría porque sabía que lo tenía que hacer valer, por mi país”.

Pero como un resumen a pocos meses del retiro, lo catalogó como un momento donde “el nombre queda plasmado ahí en la historia”.

Teófilo Gutiérrez luego de anotar un gol en el Mundial de Brasil 2024 Foto: Getty Images

En dicha cita mundialista el barranquillero fue titular en el debut frente a Grecia y respondió con gol en el triunfo 3-0. Al minuto 57, aprovechó una asistencia de James Rodríguez para marcar el segundo tanto de Colombia en el encuentro.

Gutiérrez también fue titular contra Costa de Marfil y Japón, completando los tres partidos de la fase de grupos. La Tricolor ganó los tres encuentros y avanzó a octavos de final con puntaje perfecto.

En octavos, Teófilo volvió a estar desde el inicio ante Uruguay y también fue titular en los cuartos de final contra Brasil. En total, disputó cuatro partidos como titular y marcó un gol en aquella Copa del Mundo.